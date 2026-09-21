Tuổi U60 độc thân, giàu có của 'Hoa hậu bị ghét bậc nhất màn ảnh'

"Hoa hậu bị ghét nhất màn ảnh nhỏ"

Hướng Hải Lam sinh năm 1974 trong một gia đình có gốc Thượng Hải (Trung Quốc). Từ nhỏ, cô theo gia đình sang Canada sinh sống và học tập. Nhờ thành tích tốt, người đẹp tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học British Columbia (UBC) - một trong những trường đại học danh tiếng của xứ sở lá phong.

Hướng Hải Lam đăng quang Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) năm 1998. Ảnh: Internet.

Trước khi bước chân vào làng giải trí, Hướng Hải Lam từng có định hướng theo đuổi công việc văn phòng và lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, năm 1998, cô quyết định trở về nước để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) do TVB tổ chức. Sở hữu gương mặt thanh tú cùng trình độ học vấn ấn tượng, Hướng Hải Lam đã giành được vương miện và nhiều giải thưởng phụ.

Sau đó, cô đại diện quê nhà chinh chiến tại Miss Universe 1999. Dù không đạt thành tích cao, song việc được góp mặt ở sân chơi sắc đẹp quốc tế hàng đầu giúp tên tuổi của người đẹp được biết đến rộng rãi.

Nhờ loạt danh hiệu này, mỹ nhân nhanh chóng được nhà đài TVB "chọn mặt gửi vàng" và giao cho không ít vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Dương Quý phi, Hồ sơ trinh sát IV, Vẻ đẹp bị đánh cắp... Tuy nhiên, diễn xuất của Hướng Hải Lam không được đánh giá cao.

Hướng Hải Lam lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất qua nhiều vai diễn. Ảnh: Internet.

Bởi lẽ đó, TVB quyết định thay đổi chiến thuật để giúp Hướng Hải Lam gây ấn tượng với khán giả hơn, giao cho cô đảm nhận tuyến vai phản diện, song lại phản tác dụng. Chính những vai diễn này khiến minh tinh bị mất thiện cảm trong mắt mọi người.

Từ lối diễn xuất bị chê cho đến việc đảm nhận tuyến nhân vật đáng ghét, Hướng Hải Lam vô tình bị gắn mác "Hoa hậu bị ghét nhất màn ảnh TVB".

Mỹ nhân giải nghệ đi bán kim cương, tuổi ngoài 50 độc thân, giàu có

Sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hướng Hải Lam quyết định không gia hạn hợp đồng với TVB vào năm 2008. Thời điểm đó, nữ diễn viên cho biết cơ hội diễn xuất không còn nhiều như trước, trong khi cô muốn tìm kiếm những thử thách mới ngoài lĩnh vực giải trí.

Hướng Hải Lam rời đài TVB, sau đó lấn sân vào lĩnh vực kinh doanh kim cương và trang sức cao cấp. Ảnh: Internet.

Rời ánh đèn sân khấu, Hướng Hải Lam chuyển sang Thượng Hải làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng trước khi dấn thân vào kinh doanh. Cô từng điều hành công ty tổ chức sự kiện và tiệc cưới, sau đó mở rộng sang lĩnh vực trang sức, đặc biệt là kinh doanh kim cương và các sản phẩm cao cấp.

Nhờ nền tảng kinh doanh, Hướng Hải Lam nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng trong lĩnh vực mới. Ngoài kinh doanh kim cương, cô còn làm đại diện thương hiệu, dẫn chương trình, quảng bá sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tham gia nhiều sự kiện thương mại. Công việc thuận lợi giúp nàng hậu họ Hướng sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi 52 của Hoa hậu Hướng Hải Lam. Ảnh: Internet.

Ở tuổi ngoài 50, Hướng Hải Lam vẫn giữ được vóc dáng cân đối, làn da mịn màng và phong thái sang trọng nhờ duy trì chế độ ăn uống khoa học, tập luyện đều đặn cũng như chăm sóc sức khỏe. Khán giả nhận xét người đẹp gần như không thay đổi nhiều so với thời còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Giàu có và xinh đẹp, song Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) 1998 vẫn chọn cuộc sống độc thân. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cựu Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) cho biết cô không kết hôn chỉ vì áp lực tuổi tác mà luôn mong muốn gặp được người thực sự phù hợp. Theo người đẹp, hạnh phúc không phụ thuộc vào việc phải lập gia đình, mà quan trọng là có cuộc sống cân bằng và làm điều mình yêu thích.