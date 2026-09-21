Xôn xao clip 'Thầy trò Đường Tăng' đi vào làn ô tô, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh

Điều khiến nhiều người bàn luận không nằm ở màn hóa trang mà ở việc cả nhóm xuất hiện trong làn đường dành cho ô tô.

(Clip ghi cảnh '4 thầy trò Đường Tăng' đi bộ trong làn ô tô gây xôn xao MXH)

Theo hình ảnh được chia sẻ, nhóm người tái hiện gần như đầy đủ hình ảnh thầy trò Đường Tăng với trang phục và đạo cụ đặc trưng. Dẫn đầu là người đóng vai Tôn Ngộ Không, tay cầm gậy Như Ý. Phía sau, Đường Tăng khoác áo cà sa, cưỡi một con ngựa trắng được hóa trang thành Bạch Long Mã và tay vẫn cầm tích trượng.

Đi bên cạnh Đường Tăng là "Trư Bát Giới" đang giữ dây cương, trong khi "Sa Tăng" lặng lẽ gánh hành lý phía sau. Cách sắp xếp khiến khung cảnh chẳng khác nào một phiên bản Tây Du Ký bước ra đời thực.

Tuy nhiên, thay vì chỉ chú ý đến màn hóa trang khá cầu kỳ, nhiều người xem lại đặc biệt quan tâm đến vị trí di chuyển của cả nhóm trên đường. Hình ảnh này nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, nhất là khi liên quan đến việc sử dụng làn đường dành cho xe ô tô.

Thông tin trên báo Thanh Niên, vụ việc được ghi nhận xảy ra trên đường Phan Văn Khải (đoạn qua địa bàn xã Tân An Hội, TP.HCM), theo hướng di chuyển từ Tây Ninh về TP.HCM.

Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh thời điểm, địa điểm, những người có liên quan và diễn biến vụ việc để làm rõ, xử lý theo quy định.

Báo Tiền Phong cũng đưa tin, Cơ quan chức năng đang xác minh thời điểm và diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

(Tổng hợp)

Tổng hợp