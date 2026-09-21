Nữ sinh ngành kế toán 'lột xác' thành fashionista đình đám, được truyền thông quốc tế chú ý

Nguyễn Đặng Khánh Linh, được biết đến với biệt danh “Cô Em Trendy”, là một trong những fashionista nổi bật của Việt Nam. Trước khi theo đuổi thời trang, cô từng là sinh viên ngành kế toán.

Khánh Linh bén duyên với công việc người mẫu ảnh. Năm 2017, cô tham gia The Face, đây cũng là bước ngoặt đưa người đẹp đến gần hơn với lĩnh vực thời trang.

Sau cuộc thi, Khánh Linh quyết định Nam tiến, xây dựng thương hiệu cá nhân với tên gọi “Cô Em Trendy”. Cô dần gây chú ý nhờ gu thời trang biến hóa và cách xây dựng hình ảnh riêng biệt.

Từ nữ tính, thanh lịch đến cá tính, phá cách, Khánh Linh không ngại thử nghiệm nhiều phong cách. Cô từng thay đổi cả mái tóc dài quen thuộc để xuất hiện với tóc tém đầy cá tính.

Tên tuổi “Cô Em Trendy” ngày càng được giới thời trang chú ý. Khánh Linh từng xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế và lọt vào ống kính của nhiều nhiếp ảnh gia, truyền thông nước ngoài.

Bên cạnh những bộ cánh thời thượng, Khánh Linh cũng thường xuyên lựa chọn trang phục tôn vóc dáng khi đi du lịch, nghỉ dưỡng. Những hình ảnh của cô nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khánh Linh từng chia sẻ phong cách cá nhân thay đổi theo quá trình trưởng thành của chính mình. Với cô, hiểu bản thân và tự tin với lựa chọn là yếu tố quan trọng để tạo nên dấu ấn riêng.

Từ một nữ sinh ngành kế toán đến fashionista có dấu ấn riêng, Khánh Linh đã trải qua nhiều lần thay đổi hình ảnh. “Cô Em Trendy” vẫn duy trì đặc trưng nổi bật nhất của mình: không ngại thử nghiệm và làm mới phong cách.