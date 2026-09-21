Con trai siêu mẫu Cindy Crawford đột ngột qua đời ở tuổi 27

Daily Mail đưa tin Presley Gerber - con trai duy nhất của siêu mẫu Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber - qua đời tại một cơ sở cai nghiện ở Los Angeles, Mỹ, vào ngày 20/9. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố.

Theo hồ sơ của Cơ quan Giám định Y khoa hạt Los Angeles, Presley Gerber qua đời tại cơ sở phục hồi chức năng. Cơ quan này chưa hoàn tất khám nghiệm tử thi và chưa xác định nguyên nhân cái chết.

Đại diện gia đình cũng xác nhận thông tin với truyền thông Mỹ nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Reuters, Associated Press và Los Angeles Times đều đưa tin Presley qua đời tại cơ sở cai nghiện.

Presley Gerber qua đời ở tuổi 27.

Presley Walker Gerber sinh năm 1999 tại Beverly Hills, California, Mỹ, là con trai cả của Cindy Crawford và Rande Gerber, đồng thời là anh trai của người mẫu, diễn viên Kaia Gerber.

Presley nối nghiệp mẹ theo đuổi nghề người mẫu. Năm 15 tuổi, anh ký hợp đồng với công ty IMG Models. Anh từng xuất hiện trong các chiến dịch của Calvin Klein, Celine, Dolce & Gabbana, cũng như trình diễn cho Moschino và một số thương hiệu thời trang lớn. Năm 2018, Presley và mẹ cùng xuất hiện trong quảng cáo của Pepsi tại Super Bowl.

So với sự nghiệp thời trang, anh được nhắc nhiều hơn liên quan đời sống cá nhân hỗn loạn. Presley đối mặt với chứng nghiện và sức khỏe tinh thần suốt nhiều năm. Tháng 1/2019, ở tuổi 19, anh bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Sau đó, anh phải chấp hành án quản chế, lao động công ích và chương trình phục hồi liên quan đến rượu.

Presley không che giấu những vấn đề của bản thân. Cuối năm 2025, anh chia sẻ trên mạng xã hội về việc phải sử dụng thuốc để kiểm soát các cơn hoảng loạn và những khó khăn trong quá trình điều trị. Tháng 3, anh tiếp tục đăng video kể về trải nghiệm điều trị chứng nghiện bằng ibogaine, đồng thời bày tỏ hy vọng đây là lần cai nghiện cuối cùng.

Gia đình siêu mẫu Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue vào tháng 8, Kaia Gerber cho biết anh trai vật lộn với chứng nghiện ma túy trong khoảng một thập kỷ. Theo người đẹp Gen Z, những khó khăn của Presley ảnh hưởng sâu sắc đến cả gia đình. Dẫu vậy, cô tự hào vì anh trai lựa chọn công khai câu chuyện của mình thay vì che giấu.

Sau khi Presley qua đời, gia đình Cindy Crawford, Rande Gerber và Kaia Gerber đề nghị công chúng tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm đau buồn.