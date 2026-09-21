Anh Tài Quốc Thiên làm rớt giày tại Meet & Greet, fan hài hước gọi tên BB Trần

Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, Quốc Thiên tiếp tục nhận được sự chú ý từ khán giả trẻ. Trong buổi Meet & Greet đầu tiên dành riêng cho người hâm mộ, nam ca sĩ mang đến một tình huống ngoài kịch bản khi bất ngờ rớt giày ngay trên sân khấu.

Buổi Meet and Greet của Quốc Thiên diễn ra vào tối ngày 20/9 tại TP.HCM.

Sự cố hài hước của Dì Lệ khiến các fan bật cười.

Khoảnh khắc này khiến khán giả bên dưới bật cười và nhớ ngay đến BB Trần. Trước đó, tại concert SKYNOTE 2024 của Quốc Thiên, BB Trần từng vô tình chiếm spotlight cũng với tình huống rớt đế giày. Từng trêu chọc đồng nghiệp, nam ca sĩ không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh tương tự tại chính sự kiện của mình. Dù bất ngờ, Quốc Thiên vẫn bình tĩnh xử lý và tiếp tục phần biểu diễn.

Sau tình huống bất đắc dĩ, chương trình trở lại với không khí gần gũi qua loạt hoạt động tương tác. Quốc Thiên dành phần lớn thời gian trò chuyện, ký tặng và tham gia trò chơi cùng người hâm mộ. Đáng chú ý, nam ca sĩ ngẫu hứng mời một khán giả lên sân khấu song ca ca khúc Hoa và Váy. Dù không được chuẩn bị trước, màn kết hợp trực tiếp này vẫn nhận được sự cổ vũ từ khán giả.

"Dì Lệ" Quốc Thiên xuống sân khấu giao lưu với Nhà Mây (tên FC Quốc Thiên).

Quốc Thiên hát giao lưu cùng khán giả.

Hoạt động gần 20 năm, Quốc Thiên vẫn giữ vững phong độ hát live. Các ca khúc quen thuộc của anh được khán giả thuộc nhiều thế hệ từ 8X, 9X đến Gen Z, đồng thanh hát theo.

Tiết mục Hoa và Váy.

Chia sẻ về sự đồng hành của người hâm mộ, "Dì Lệ" ví FC như một gia đình lớn. Dù công việc nghệ thuật luôn gắn với những sân khấu náo nhiệt, Quốc Thiên cho biết anh vẫn mong tìm được sự bình yên khi trở về với tổ ấm và những giá trị mình trân trọng.

"Dì Lệ" tự tin thể hiện vũ đạo sau khi vượt "chông gai".