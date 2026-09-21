'Dậy sóng' với clip cảm ơn của ca sĩ Vương Anh Tú

Tại fancon đầu tiên trong sự nghiệp, Vương Anh Tú bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý với một khoảnh khắc trên sân khấu. Không chỉ gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành và góp phần đưa hành trình âm nhạc của anh đến gần hơn với khán giả, nam ca sĩ còn khiến khán giả bên dưới bật cười bởi một câu hỏi đầy bất ngờ dành cho MC.

Theo đó, sau khi lần lượt dành những lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ mình trong chặng đường vừa qua, Vương Anh Tú bất chợt quay sang hỏi MC: “Có thiếu ai nữa không anh?”. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại nhanh chóng khiến khán giả có mặt tại fancon chú ý, đặc biệt trong bối cảnh những câu chuyện xoay quanh việc nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đang nhận được nhiều sự quan tâm thời gian qua.

Khoảnh khắc Vương Anh Tú thắc mắc sau lời cảm ơn khiến mạng xã hội "dậy sóng". Ảnh chụp màn hình TikTok Life Style.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước màn “bắt trend” nhanh nhạy của Vương Anh Tú. Một số bình luận còn hài hước cho rằng nam ca sĩ đã cẩn thận đến mức phải kiểm tra lại với MC xem mình có bỏ sót cái tên nào hay không.

Bên cạnh những lời trêu chọc, Vương Anh Tú cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực khi dành thời gian nhắc đến những người đứng phía sau sân khấu. Với một fancon đầu tiên, khoảnh khắc này không chỉ cho thấy sự trân trọng của nam ca sĩ dành cho những người đã đồng hành cùng mình, mà còn tạo nên một điểm nhấn thú vị khiến khán giả nhớ lâu hơn về chương trình.

Bên cạnh những lời trêu chọc, Vương Anh Tú cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực khi dành thời gian nhắc đến những người đứng phía sau sân khấu.

Đáng chú ý, câu hỏi “Có thiếu ai nữa không anh?” cũng trở thành chi tiết được khán giả bàn luận nhiều nhất dưới đoạn clip. Giữa hàng loạt bình luận mang màu sắc hài hước, nhiều người cho rằng dù vô tình hay cố ý, Vương Anh Tú đã tạo nên một khoảnh khắc vừa gần gũi, vừa bắt đúng mối quan tâm của cộng đồng mạng.

Sau chặng đường hoạt động âm nhạc, fancon đầu tiên cũng là dịp để Vương Anh Tú nhìn lại những người đã xuất hiện phía sau hành trình của mình. Và có lẽ, chính cách thể hiện tự nhiên, không quá khuôn mẫu đã khiến lời cảm ơn của nam ca sĩ trở nên thú vị hơn trong mắt khán giả.

Có lẽ chính cách thể hiện tự nhiên, không quá khuôn mẫu đã khiến lời cảm ơn của nam ca sĩ trở nên thú vị hơn trong mắt khán giả.