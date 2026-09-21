Lộ diện Top 3 Chuông vàng vọng cổ 2026

Thí sinh Võ Thị Bé (bìa phải) lấy nhiều nước mắt khán giả khi thể hiện vai Xuân Tự trong trích đoạn "Áo cưới trước cổng chùa". Ảnh: THANH HIỆP

5 trích đoạn trong buổi thi gồm: Võ Thị Bé thi trích đoạn “Áo cưới trước cổng chùa”; Nguyễn Thị Mỹ Duyên thi trích đoạn “Cung đàn nào cho em”; Huỳnh Văn Tánh thi trích đoạn “Duyên kiếp”; Huỳnh Kim Tho thi trích đoạn “Lan và Điệp” và Trần Văn Khiêm thi trích đoạn “Bài ca tìm mẹ”.

Thí sinh Trần Văn Khiêm (bìa phải) thể hiện vai Tuấn trong trích đoạn "Bài ca tìm mẹ". Ảnh: THANH HIỆP

Kết quả, 3 thí sinh Võ Thị Bé, Huỳnh Kim Tho và Trần Văn Khiêm được chọn bước vào Chung kết xếp hạng diễn ra tối 27-9 tại Nhà hát Truyền hình HTV. Giải thưởng do Hội đồng Báo chí bình chọn cũng sẽ được trao trong đêm thi này.

Thí sinh Huỳnh Kim Tho (bìa trái) thể hiện vai đào lẳng - mùi trong trích đoạn "Lan và Điệp". Ảnh: THANH HIỆP

NSND Trọng Phúc - đại diện Ban Giám khảo nhận xét: “Việc lọt vào top 3 là kết quả của cả quá trình rèn luyện của thí sinh qua nhiều vòng thi, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hơi, nhịp, phát âm, diễn xuất, hình thể và khả năng phối hợp cùng bạn diễn”.