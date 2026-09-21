Đan Trường sánh bước cùng 'người tình âm nhạc' Cẩm Ly đón tuổi 50

Đêm nhạc không chỉ đánh dấu mốc son nửa thế kỷ cuộc đời của giọng ca "anh Bo", mà còn là lời tri ân chân thành gửi đến hàng triệu khán giả đã luôn đồng hành, yêu mến anh trong suốt ba thập kỷ qua.

Sau thành công rực rỡ của chuỗi live concert kỷ niệm 30 năm ca hát "Dấu ấn thanh xuân" tại Hà Nội vào năm 2025, Đan Trường quyết định trở về TP.HCM, cái nôi nghệ thuật khởi nguồn cho sự nghiệp vàng son của mình. Minishow lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng như một món quà đong đầy ý nghĩa dành riêng cho khán giả phương Nam.

Đan Trường hội ngộ dàn sao của Làn Sóng Xanh trong đêm nhạc kỷ niệm đón tuổi mới

Chia sẻ về quyết định này, nam ca sĩ bộc bạch: “Hơn 30 năm ca hát cùng cột mốc 50 năm cuộc đời là một hành trình dài chứa đựng biết bao kỷ niệm và sự chở che, yêu thương của công chúng. Sau thành công của concert tại Hà Nội, nhân dịp tròn 50 tuổi, tôi muốn dành trọn một đêm nhạc ấm cúng ngay tại thánh đường nghệ thuật Nhà hát TP.HCM. Ở đó, khoảng cách giữa tôi và khán giả sẽ gần hơn bao giờ hết, để cùng nhau hát, hoài niệm và sẻ chia tâm tình cùng những người đã gắn bó cùng tôi qua năm tháng”.

Đêm nhạc hứa hẹn đưa người hâm mộ bước vào một chuyến du hành thời gian, tái hiện trọn vẹn những giai điệu bất hủ từng khuynh đảo Bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh và trở thành thanh xuân của thế hệ 8X, 9X như "Mãi mãi một tình yêu", "Đi về nơi xa", "Tình khúc vàng"... Bên cạnh những bản hit quen thuộc, Đan Trường sẽ lần đầu tiên trình diễn các sáng tác hoàn toàn mới, được sản xuất độc quyền dành riêng cho sự kiện. Sức nóng của chương trình đã được minh chứng rõ rệt khi toàn bộ vé khu vực tầng trệt chính thức thông báo "cháy vé" chỉ sau một thời gian rất ngắn mở bán.

Ca sĩ Phương Thanh sẽ cùng song ca với "anh Bo" trong chương trình

Điểm nhấn cảm xúc bùng nổ của minishow "50 năm cuộc đời" chính là sự góp mặt của dàn khách mời tiêu biểu thuộc thế hệ vàng V-pop thập niên 1990 - 2000, bao gồm Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Thanh Thảo và Mỹ Lệ. Sự hội ngộ của những tên tuổi lớn trên cùng một sân khấu không chỉ kiến tạo một không gian âm nhạc chất lượng đỉnh cao mà còn tôn vinh tình đồng nghiệp son sắt qua nhiều thập kỷ.

Nói về lần tái ngộ đặc biệt này, "người tình âm nhạc" Cẩm Ly chia sẻ: "Với Ly, Đan Trường không chỉ là bạn diễn ăn ý mà còn là một tri kỷ. Đứng chung sân khấu trong ngày sinh nhật tuổi 50 của Trường, Ly vô cùng xúc động. Cả hai chắc chắn sẽ mang lại những bản song ca chứa đựng cả một bầu trời thanh xuân gửi đến quý khán giả".

Đan Trường và Lam Trường là những tên tuổi cùng nổi tiếng từ năm 2000 đến giờ

Cùng chung cảm xúc, ca sĩ Lam Trường, người đồng nghiệp thân thiết gắn bó cùng Đan Trường qua nhiều thăng trầm của nhạc Việt khẳng định: "Hai anh em đã đi cùng nhau từ những ngày đầu của Làn Sóng Xanh. Nhìn Trường vẫn giữ được ngọn lửa nghề và tình yêu của khán giả sau ngần ấy năm, tôi rất tự hào. Đêm nhạc này là một kỷ niệm khó quên không chỉ với Trường mà còn với tất cả anh chị em nghệ sĩ chúng tôi".

Cùng với những giọng ca nội lực, cá tính như Phương Thanh, Mỹ Lệ, Thanh Thảo luôn đồng hành và tiếp lửa, minishow "50 năm cuộc đời" chắc chắn sẽ là một đêm nghệ thuật thăng hoa, rực rỡ và đọng lại những dư âm khó phai trong lòng giới mộ điệu.