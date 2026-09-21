Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ hậu trường đóng phim điện ảnh 'Bò sữa bay'

Trong cảnh quay mới vừa được ê kíp giới thiệu, hoa hậu Tiểu Vy đảm nhận vai diễn có tên Mai, Nguyễn Hùng thể hiện vai nam chính tên Trâu.

Cả hai mặc bộ đồng phục màu xanh của công nhân công trường bò sữa. Mai xuất hiện với vẻ tức giận. Mặc cho mọi người xung quanh can ngăn, cô vung tay tát Trâu một cú trời giáng, kèm là lời trách móc: "Tại sao anh đối xử như thế với em? Em đã làm gì sai với anh?".

Hậu trường cảnh Tiểu Vy tát Nguyễn Hùng ở phim "Bò sữa bay".

Nếu trên màn ảnh, đây là một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất của hai nhân vật, thì phía sau ống kính, cảnh quay lại trở thành một kỷ niệm đầy tiếng cười của hai diễn viên. Vừa hoàn thành cú tát, Tiểu Vy còn hóm hỉnh đề nghị: "Cho em tát cái nữa nha".

Nam ca sĩ - nhạc sĩ tiết lộ cảnh quay Mai tát Trâu trong "Bò sữa bay" được thực hiện khoảng 5 lần. Mặc dù cảnh quay tạo hiệu ứng rất chân thật về hình ảnh và âm thanh, nhưng đối với Nguyễn Hùng, cái tát của Tiểu Vy vẫn còn nhẹ nhàng so với những cảnh anh bị nhân vật khác "tác động vật lý" trong phim.

Anh kể: "Tôi nhớ cảnh tát được dùng trên phim là cảnh tát đầu tiên, uy lực nhất, chân thật nhất.

Với Tiểu Vy, đây là một thử thách bởi cô vốn không quen thực hiện những cảnh đánh nhau trên phim. Nữ diễn viên cho biết Nguyễn Hùng phối hợp tốt, giúp cô cảm thấy thoải mái hơn khi phải thể hiện cảm xúc tức giận.

Tạo hình nhân vật Mai của Tiểu Vy - cô công nhân trong nông trường bò sữa.

Lần đầu hợp tác trong một dự án điện ảnh, Tiểu Vy và Nguyễn Hùng dành cho nhau nhiều lời khen. Ấn tượng đầu tiên của họ về nhau là chiều cao. "Anh Hùng có vóc dáng mảnh khảnh, dễ gần và vui tính", Tiểu Vy nói. Còn Nguyễn Hùng cũng ấn tượng với nàng hậu bởi chiều cao "khủng".

Điều làm Tiểu Vy bất ngờ là Nguyễn Hùng diễn rất tự nhiên và nói giọng Bắc rất ngọt. Cùng là người miền Trung, họ hai bắt chuyện rất nhanh. Hoa hậu Việt Nam 2018 nể bạn diễn vừa tập trung cho vai diễn, vừa sáng tác nhạc cho phim. "Thật sự rất đa tài và đỉnh!", cô dành lời khen.

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Hùng nhận thấy Tiểu Vy hiền lành, lễ phép, vui tính, rất tập trung cho các cảnh quay, nội lực diễn xuất của cô cũng rất mạnh mẽ. Nam diễn viên còn gọi bạn diễn là người có "khả năng ăn quà vặt siêu cấp vô địch" và tiết lộ nàng hậu thường xuyên rủ anh ăn vặt.

Ngoài Tiểu Vy và Nguyễn Hùng", "Bò sữa bay" còn quy tụ dàn diễn viên gen Z như Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh, Huy Tít, Gonzo, Anh Tú Wilson.... Tinh thần trẻ cùng nhiều khai phá mới trong ngôn ngữ điện ảnh mang đến bầu không khí đặc biệt trên trường quay, khiến dàn diễn viên mong chờ thưởng thức bộ phim mang ý tưởng mới lạ, trẻ trung.

Tại những bối cảnh ở Mộc Châu, cả ê kíp cùng nhau sáng tạo trong tiết trời giá rét của vùng núi, tận hưởng cảnh sắc chớm xuân trong những vườn hoa mận, hoa cải, cánh đồng hoa yến mạch.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt (áo đen ở giữa) cùng dàn diễn viên và ê kíp sản xuất phim.

Ngay từ khi công bố dự án, "Bò sữa bay" đã thu hút nhiều sự chú ý bởi tựa đề độc đáo, bắt tai, gợi mở ý tưởng phim lạ trong thị trường rạp Việt. Diễn viên Võ Điền Gia Huy ghi nhận đây là tác phẩm "độc đáo, mới lạ, chưa thấy bao giờ" trên màn ảnh nội địa.

Phim được phát triển từ phim ngắn "Tàn sữa" - tác phẩm từng lọt vào top 5 phim ngắn xuất sắc nhất tại cuộc thi Phim ngắn CJ 2024, cũng như mang về hai giải thưởng: Dự án xuất sắc nhất tại chợ dự án LHP Châu Á Đà Nẵng 2025, giải thưởng Kantana Award - Picture dành cho các Dự án phim châu Á triển vọng tại Liên hoan phim Busan 2025.

Phim được cầm trịch bởi đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt, dự kiến ra rạp từ ngày 6/11.

Hậu trường làm phim "Bò sữa bay"