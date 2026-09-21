Phóng viên Thái Lan dự đoán đại diện Việt Nam đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2026

Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2026 sẽ diễn ra vào tháng 1 tại Nhật Bản, quy tụ nhiều người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, Lê Phương Khánh Như - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 sẽ đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại đấu trường nhan sắc này.

Mới đây, một phóng viên đến từ chuyên trang sắc đẹp Thai Sashes của Thái Lan đã có những nhận xét đáng chú ý về Lê Phương Khánh Như. Người này từng có thời gian trực tiếp gặp gỡ và theo dõi người đẹp Việt Nam làm việc tại Miss World 2026.

Lê Phương Khánh Như là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2026.

Trên trang cá nhân, phóng viên Thái Lan đặt câu hỏi: "Có quá sớm để tôi nói rằng cô ấy là một trong những người đẹp thực sự xứng đáng mang về chiếc vương miện Miss International thứ hai cho Việt Nam?". Nhận xét này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam.

Theo phóng viên từ chuyên trang sắc đẹp Thai Sashes, Khánh Như là người đẹp đa tài, nghiêm túc, trách nhiệm và dành nhiều tâm huyết cho công việc. Đặc biệt, trong thời gian đảm nhận vai trò phóng viên hiện trường tại Miss World 2026, cô để lại ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc nghiêm túc.

Người này cho biết đã có cơ hội theo dõi Khánh Như trong suốt một tháng. Mỗi ngày, cô đều thức dậy sớm, chuẩn bị nội dung, tìm hiểu thông tin và thực hiện các bản tin nhằm cập nhật diễn biến cuộc thi tới khán giả trên thế giới.

Phóng viên Thái Lan đánh giá Khánh Như là người tài năng, có chính kiến, quyết đoán và đặc biệt tận tâm với công việc. "Tôi đã chứng kiến cô làm điều đó ngày này qua ngày khác", phóng viên từ chuyên trang sắc đẹp Thai Sashes chia sẻ.

Những lời nhận xét tích cực từ một người từng trực tiếp làm việc và theo dõi Khánh Như nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Nhiều khán giả cho rằng khả năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp cùng kinh nghiệm làm việc tại một cuộc thi quốc tế là lợi thế của đại diện Việt Nam. Một số người hâm mộ cũng kỳ vọng cô có thể tiếp tục tạo dấu ấn và cạnh tranh cho thành tích cao tại Miss International 2026.

Phóng viên Thái Lan đánh giá cao về kỹ năng, thái độ nghiêm túc của Khánh Như sau gần 1 tháng đồng hành ở Miss World 2026.

Khánh Như sở hữu chiều cao 1,69 m, cân nặng 53 kg, số đo ba vòng 85-59-95 cm. Cô là sinh viên tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong quá trình học tập, người đẹp tích cực tham gia các hoạt động dịch thuật, hùng biện, nghiên cứu cũng như nhiều chương trình ngoại khóa dành cho sinh viên.

Bên cạnh ngoại hình, Khánh Như được chú ý nhờ khả năng ngoại ngữ và kỹ năng dẫn chương trình. Người đẹp có phong thái dẫn dắt lưu loát, tự tin trước ống kính. Tại Miss World 2026, cô từng đảm nhận vai trò MC trong một số hoạt động và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Miss International - Hoa hậu Quốc tế là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời, được tổ chức tại Nhật Bản và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới. Việt Nam từng ghi dấu ấn đặc biệt tại đấu trường này khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Miss International 2024.

Sau thành tích của Thanh Thủy, sự xuất hiện của Khánh Như tại Miss International 2026 càng nhận được nhiều kỳ vọng. Nhận xét từ phóng viên Thái Lan cũng giúp đại diện Việt Nam được chú ý trước thềm cuộc thi. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào hành trình và thể hiện thực tế của Khánh Như tại đấu trường nhan sắc diễn ra vào tháng 11.