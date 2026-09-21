Câu chuyện điện ảnh: “Resident Evil” đại thắng, thu 108,3 triệu USD trong tuần đầu

Resident Evil bản 2026 nhận được đánh giá tích cực từ cả giới chuyên môn và khán giả.

Đây là thành tích mở màn tốt nhất từ trước đến nay đối với phim chuyển thể từ trò chơi điện tử này, cũng như đối với đạo diễn đứng sau các tác phẩm đình đám “Barbarian” (Kẻ man rợ) và “Weapons” (tựa Việt: Giờ mất tích) .

Con số trên thậm chí vượt tổng doanh thu nội địa của gần như 7 phần phim trước, ngoại trừ phần phim thứ 4 “Resident Evil: Afterlife” (Vùng đất quỷ dữ: Kiếp sau) ra mắt năm 2010 có tổng doanh thu 60,1 triệu USD.

Trên thị trường quốc tế, phần phim mới nhất thu về 48,3 triệu USD, nâng tổng doanh thu ra mắt toàn cầu lên 108,3 triệu USD. “Resident Evil” có kinh phí sản xuất khoảng 75 triệu USD, chưa bao gồm chi phí quảng bá và tiếp thị.

Bộ phim nhận được phản hồi rất tích cực từ giới chuyên môn, hiện đạt tỷ lệ đánh giá khả quan 95% trên trang Rotten Tomatoes.

Theo khảo sát sau chiếu của PostTrak, khán giả đi xem phim chủ yếu là nam giới (chiếm 66%) và dưới 35 tuổi (chiếm 75%), chấm cho phim điểm B+ trên hệ thống CinemaScore.

Các tác phẩm điện ảnh trước đây của đạo diễn Cregger từng phá vỡ nhiều quy luật phòng vé thông thường đối với dòng phim kinh dị - thể loại vốn thường dồn doanh thu vào tuần đầu và giảm mạnh sau đó.

Phim “Barbarian” đạt doanh thu hơn 46 triệu USD với kinh phí sản xuất dưới 5 triệu USD, trong khi “Weapons” thu về 270 triệu USD với kinh phí 38 triệu USD.

Trong Vùng đất quỷ dữ phiên bản 2026, biến cố bắt đầu khi tập đoàn dược phẩm toàn cầu Umbrella làm rò rỉ virus chết chóc. Thứ vũ khí sinh học này biến toàn bộ cư dân vô tội của thành phố Raccoon thành những sinh vật khát máu, một đô thị sầm uất hóa ra địa ngục trần gian. Anh chàng vận chuyển hàng y tế (do nam diễn viên Austin Abrams thủ vai) đã vô tình dấn thân vào một hành trình giao hàng nghẹt thở và dồn dập.

“Resident Evil” đã soán ngôi quán quân của tuần trước là “Practical Magic 2” (tựa Việt : Bùa yêu: Bí mật gia tộc ), do hãng Warner Bros phát hành, đẩy bộ phim lãng mạn giả tưởng này xuống vị trí thứ hai với khoảng cách khá xa.

Câu chuyện về những phù thủy hiện đại thu về 12,2 triệu USD từ 4.163 rạp ở Bắc Mỹ. Với việc “bỏ túi” thêm 7 triệu USD từ thị trường quốc tế, phim đạt doanh thu toàn cầu tổng cộng 76,8 triệu USD.

“Spider-Man: Brand New Day” (Người nhện: Khởi đầu mới) đứng ở vị trí thứ 3 với 6,5 triệu USD trong tuần thứ 8 ra rạp, đẩy tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 944,5 triệu USD.

Bộ phim “The Odyssey” , sau 10 tuần công chiếu, thu thêm 4,9 triệu USD và xếp vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng. Phim hài “Coyote vs. Acme” khép lại top 5 với doanh thu 4,5 triệu USD.

Các bộ phim còn lại trong top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần qua:

6. “Runner” - 3,2 triệu USD

7. “Daniel and the Fiery Furnace” – 3,1 triệu USD

8. “Transformers: The Movie” – 3,1 triệu USD

9. “The Weight” - 2,3 triệu USD

10. “Buddy” – 1,9 triệu USD./.