Nữ diễn viên là mẹ đơn thân quê An Giang, từng ngủ công viên, đi bán cơm, giao hàng kiếm tiền nuôi con

Kim Đào, sinh năm 1991, quê Kiên Giang (nay thuộc An Giang), từng phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình. Cô trải qua nhiều công việc mưu sinh như giúp việc theo giờ, rửa ly tại quán cà phê, giao hàng trước khi có cơ hội bước vào lĩnh vực nghệ thuật.

Xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, Kim Đào từng gặp không ít trở ngại khi tìm việc vì ngoại hình. Có thời điểm, cô xin làm tại một quán cà phê nhưng chỉ được giao công việc phía sau như rửa ly. Dù vậy, tình yêu dành cho nghệ thuật vẫn được cô duy trì thông qua các hoạt động văn nghệ tại địa phương.

Bước ngoặt đến vào năm 2016, khi một người bạn đăng ký tham gia chương trình *Đấu Trường Tiếu Lâm* và nhờ Kim Đào phụ diễn. Sau khi người bạn không được đi tiếp, Kim Đào bất ngờ được lựa chọn vào vòng ghi hình. Từ một người phụ diễn, cô có cơ hội xuất hiện trên truyền hình và quyết định nghỉ việc ở quê để lên TPHCM tìm kiếm cơ hội mới.

Những ngày đầu tại thành phố là quãng thời gian không dễ dàng với nữ diễn viên. Không đủ tiền thuê phòng trọ, Kim Đào từng ngủ tại công viên Hoàng Văn Thụ trong khoảng một tháng. Ban ngày, cô đi xe buýt từ tuyến này sang tuyến khác để tránh nóng và tận dụng không gian có máy lạnh.

Trong thời gian chờ chương trình lên sóng, Kim Đào phải xoay xở nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Cô vay tiền làm bánh khoai, bánh chuối bán, có lúc mượn xe để đi giao hàng. Khi *Đấu Trường Tiếu Lâm* phát sóng, hình ảnh Kim Đào bắt đầu được khán giả chú ý và cô dần nhận được lời mời đi diễn.

Sau chương trình, Kim Đào tiếp tục tham gia nhiều gameshow, phim truyền hình, sitcom, web drama và các sân khấu. Năm 2020, cô gây chú ý khi góp mặt trong *Cười Xuyên Việt*. Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên còn thử sức với công việc lồng tiếng và biên kịch.

Một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Kim Đào là *Gia đình Cục Súc*, dự án cô tham gia xây dựng kịch bản cùng Võ Tấn Phát. Web drama này từng thu hút sự quan tâm của khán giả và có nhiều tập đạt hàng triệu lượt xem, qua đó giúp Kim Đào được biết đến rộng rãi hơn.

Năm 2021, Kim Đào nhận Huy chương Bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc với vở *Blouse trắng* của sân khấu Trịnh Kim Chi.

Từ một diễn viên tay ngang, Kim Đào từng bước có thêm nhiều cơ hội trên sân khấu và màn ảnh. Cô tham gia nhiều thể loại từ phim truyền hình, sitcom, web drama đến các chương trình hài và đồng thời thử sức ở điện ảnh.

Tuy nhiên, công việc diễn xuất không phải lúc nào cũng có lịch đều đặn. Những lúc không có vai diễn, Kim Đào chuyển sang kinh doanh đồ ăn để có thêm thu nhập. Cô từng bán hàng online, nấu cơm phần, livestream và tự giao đồ ăn cho khách.

Với Kim Đào, việc kinh doanh không chỉ giúp trang trải cuộc sống mà còn là cách để cô chủ động hơn trong những khoảng thời gian không có lịch quay. Từ một cô gái từng phải nghỉ học sớm, trải qua nhiều nghề để mưu sinh và từng ngủ ở công viên khi mới lên TPHCM, Kim Đào đã từng bước tạo dựng chỗ đứng riêng trong nghề diễn.