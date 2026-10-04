Sợi dây yêu thương

Đại gia đình chị Trần Huyền (thứ hai, từ trái sang) trong một dịp đoàn viên. Ảnh: NVCC

“Con cái trưởng thành đều là khách” là câu thoại nổi tiếng của nhân vật người mẹ Ra Mi-ran trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc Reply 1988 khi đón người con Jung-hwan - một quân nhân về thăm gia đình sau thời gian xa cách. Trong mắt mẹ, cậu bé năm nào nay đã lớn, đã có cuộc sống riêng và chỉ có thể về nhà trong dịp nghỉ phép. Câu thoại ấy thôi thúc những đứa trẻ đã lớn dành thời gian bên ba mẹ nhiều hơn.

Hãy về thăm gia đình nhiều hơn

“Con cái trưởng thành đều là khách” cũng là thông điệp tôi từng đọc trên một diễn đàn văn học nhiều năm trước - trong những ngày tháng xa nhà. Mấy dịp về nhà, ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc, ăn một bữa cơm mẹ nấu, quay đi ngoảnh lại đôi ngày đã lại gói ghém hành lý tạm biệt gia đình, hẹn ba mẹ “bữa sau con lại về”. Đôi lần tôi nổ máy xe rồi nhìn lại, trông bóng dáng hai người già dõi theo mà nhớ ngày bé đạp xe đi học, chỉ là không còn rời nhà vài tiếng rồi về, mà là vài tuần, vài tháng. Lúc đó mới hiểu hơn cảm giác ở lại và rời đi từ chính nơi mình lớn lên...

Những ngày “con cái trưởng thành đều là khách” đó, ba mẹ cũng nhiều phần cô đơn. Và sợi dây liên kết của mỗi thành viên trong gia đình khi ấy được dung dưỡng bằng nhiều cách. Trần Huyền - một người bạn của tôi, từng có quãng thời gian làm việc ở Đà Nẵng, rồi chuyển ra Hà Nội sống đã được vài năm. Quê Huyền ở Quảng Trị, còn quê chồng ở Nghệ An. Khoảng cách từ Thủ đô về quê Huyền hay quê chồng đều tròm trèm vài giờ đồng hồ ngồi trên xe khách, đôi lần khiến hai vợ chồng lưỡng tự. Dẫu vậy, Huyền vẫn sắp xếp về.

“Lúc bé, mình mong lớn thật nhanh để bước ra đời - rộng lớn và tự do. Rồi nhiều năm xa nhà, học đại học, ra trường, đi làm, lập gia đình, sinh con…, những chuyến về quê ít dần mới thương ngày còn ở với ba mẹ. Đường xa, nhà có trẻ nhỏ, chuyến đi “lỉnh kỉnh” hơn, nhưng hạnh phúc của mình khi gặp ba mẹ, của con khi gặp ông bà… là động lực để trở về. Những khoảnh khắc thường nhật ở quê nhà “nói” với mình rằng: mấy tiếng đồng hồ trên xe là hoàn toàn xứng đáng”, Huyền nói.

Ba mẹ cũng là những người bạn

Từ ngày làm bố mẹ, vợ chồng Huyền trân quý hơn những cuộc điện thoại, cuộc gọi video, những tin nhắn với nội dung “Con khỏe không? Các cháu ngoan không?” từ ba mẹ đôi bên ở quê, những cập nhật về cuộc sống trên mạng xã hội của các thành viên, những cuộc đoàn viên mỗi dịp lễ, Tết hay chuyến du lịch đông đủ đại gia đình. Bên cạnh đó, là những món quà gửi đấng sinh thành như lọ thuốc, bó hoa... Huyền nói, đó là cách để các thế hệ kết nối với nhau nhiều hơn và để người già không bị bỏ lại phía sau trong những tháng ngày xa con cháu.

Hải Yến chia sẻ niềm vui cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Một người bạn khác của tôi - Trương Thị Anh Đào đang sống tại Seoul (Hàn Quốc). Đào đi học xa nhà từ năm 18 tuổi, về Đà Nẵng làm việc, rồi ra Bắc, rồi đặt chân đến xứ người để phát triển sự nghiệp. Từ ngày đến Hàn Quốc, Đào cố gắng về thăm gia đình khoảng 2 lần/năm. “Gia đình mình có 6 chị em, có một nhóm chat trên mạng xã hội để mọi người kết nối với nhau, đặc biệt là những cuộc gọi video. Từ ngày bé đến giờ, các chị em vẫn luôn giữ thói quen chia sẻ với mẹ những cảm xúc của bản thân, kể cả khi ở nhà hay khi xa nhà”, Đào cho biết.

Theo Đào, cách tốt nhất để báo hiếu là nỗ lực làm việc và chia sẻ với gia đình những thành quả mình đạt được, những khoảnh khắc mình hạnh phúc. “Mẹ của mình năm nay 67 tuổi, thích nghe con kể chuyện, thích kết nối với các con và mình nghĩ rằng, ba mẹ cũng là những người bạn của con. Khi có sự kết nối, người lớn sẽ bớt cô đơn”, Đào chia sẻ.

Cũng như Đào, Phạm Thị Hải Yến, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), rời quê nhà từ năm 18 tuổi. Trong 4 năm học đại học, với Yến, khoảng cách giữa quê nhà Quảng Bình (nay là Quảng Trị) với Đà Nẵng không làm xa cách tình cảm giữa em và gia đình. Điều Yến lo lắng không phải áp lực cuộc sống mà là nỗi sợ ba mẹ ở quê bị bỏ lại phía sau, khi con cái trưởng thành và bận rộn với cuộc sống riêng.

Để giữ sợi dây kết nối với gia đình, Yến chọn cách “đưa ba mẹ vào từng ngày của mình” - từ thói quen gọi điện về nhà mỗi ngày chỉ để kể với ba mẹ hôm nay ăn gì, thời tiết Đà Nẵng ra sao, hỏi ba mẹ cách nấu một món ăn thân thuộc, hướng dẫn gia đình dùng mạng xã hội. “Điều làm ba mẹ bớt cô đơn là sự chủ động của con cái. Dù con đi xa đến đâu, ba mẹ luôn là điểm tựa và là phần quan trọng nhất trong hành trình trưởng thành của con”, Yến nói.

Khi tôi viết những dòng này, em gái tôi đang chuẩn bị trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau một tuần về thăm gia đình - để thắp nén nhang lên mộ ba và ăn với mẹ bữa cơm nhà. Ngày mai, công việc bận rộn của những đứa con lại bắt đầu, rồi cả nhà sẽ lại đoàn viên vào một dịp khác. Dù ở đâu, sợi dây gắn kết từ yêu thương vẫn vẹn nguyên theo từng bước chân của con và trong ánh mắt dõi theo của ba mẹ.