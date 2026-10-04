Lê Thúy: 'Đừng đợi đến khi hành trình tìm con đi qua quá nhiều nước mắt mới bắt đầu lắng nghe cơ thể mình'

Lê Thúy cho biết, trước đây cô từng nghĩ đau bụng dữ dội mỗi khi đến tháng là chuyện bình thường, rồi cơ thể sẽ dần quen. Chỉ đến khi chính mình trải qua những biến cố trong hành trình mang thai và tìm con, cô mới nhận ra có những cơn đau là lời cảnh báo mà cơ thể đang cố gắng gửi đi.

Lê Thúy chia sẻ hình ảnh sau ca mổ.

“Có một điều trước đây mình từng nghĩ: đau bụng dữ dội mỗi khi đến tháng là chuyện bình thường, rồi sẽ quen. Nhưng sau những gì mình đã trải qua, mình mới hiểu rằng: không phải cơn đau nào cũng nên chịu đựng và bỏ qua”, Lê Thúy chia sẻ.

Niềm vui đậu thai của cô vừa đến chưa lâu thì em bé không thể tiếp tục đồng hành. Sau đó, trong quá trình thăm khám, bác sĩ nhận định khả năng tình trạng ứ dịch vòi trứng của cô đã tái phát. Lê Thúy được chỉ định kiểm tra lại vòi trứng và kết quả xác nhận điều cô lo sợ.

Trước đó, cô đã từng trải qua hai lần phẫu thuật. Tuy nhiên, do tình trạng dính quá nhiều, các bác sĩ khi ấy chưa thể can thiệp sâu để xử lý triệt để tại vị trí ứ dịch. Lần này, Lê Thúy tiếp tục bước vào ca phẫu thuật nội soi thứ ba.

Ca mổ kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Nguyên nhân khiến cuộc phẫu thuật trở nên phức tạp là tình trạng lạc nội mạc tử cung đã gây dính nặng, trong đó có dính ruột và dính trực tràng.

Hai vợ chồng Lê Thúy vẫn kiên trì trên hành trình tìm con.

Theo chia sẻ của Lê Thúy, đây là vị trí đòi hỏi bác sĩ phải đặc biệt thận trọng bởi chỉ một thao tác không chính xác cũng có thể gây tổn thương, thậm chí thủng ruột hoặc trực tràng. Sau nhiều giờ phẫu thuật, bác sĩ cuối cùng đã xử lý được vị trí ứ dịch vòi trứng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau ca mổ, Lê Thúy còn can đảm xem lại toàn bộ đoạn video ghi lại quá trình bác sĩ gỡ dính cho mình.

“Bác hỏi sao gan thế, mình cười: Hành trình này cảm xúc nào cũng trải qua đủ rồi bác, em không sợ gì nữa rồi”, cô kể.

Phía sau câu chuyện về một ca phẫu thuật là hành trình mà Lê Thúy thừa nhận bản thân đã trải qua gần như đủ cung bậc cảm xúc: hy vọng, chờ đợi, vui mừng, thất vọng và cả những lần phải bắt đầu lại.

Từ trải nghiệm của bản thân, cô muốn đặc biệt nhắn nhủ những phụ nữ đang phải chịu những cơn đau bất thường trong mỗi kỳ kinh.

Cả hai trải qua hơn 10 năm tìm kiếm con yêu của mình.

Theo Lê Thúy, nếu cơn đau dữ dội, kéo dài, phải sử dụng thuốc giảm đau hoặc khiến người bệnh không thể sinh hoạt bình thường, phụ nữ không nên mặc định đó là một phần “bình thường” của kỳ kinh. Việc thăm khám phụ khoa để tìm nguyên nhân là điều cần thiết.

Một trong những bệnh lý cần được lưu ý là lạc nội mạc tử cung. Bệnh không chỉ gây đau mà trong một số trường hợp còn có thể dẫn tới tình trạng dính tại vùng chậu, ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận và gây khó khăn cho quá trình mang thai.

Lê Thúy cũng nhắc đến những phụ nữ đang thực hiện IVF, đặc biệt những người đã trải qua nhiều lần chuyển phôi nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Theo cô, bên cạnh chất lượng phôi, cần cùng bác sĩ đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan đến tử cung, buồng trứng, vòi trứng và những nguyên nhân khác tùy từng trường hợp.

“Đừng vội mất thêm những cơ hội quý giá trước khi tìm hiểu xem cơ thể mình đang có vấn đề gì”, cô nhắn nhủ.

Lê Thúy khẳng định những chia sẻ của cô không nhằm khiến phụ nữ hoang mang hay sợ hãi trước bệnh tật. Điều cô mong muốn chỉ đơn giản là từ câu chuyện của mình, một người phụ nữ nào đó đang chịu những cơn đau giống cô ngày trước sẽ quyết định đi khám sớm hơn.

“Nếu bạn đang đau, hãy đi khám ở những BS uy tín. Nếu bạn đang mong con mãi chưa đến, hãy tìm nguyên nhân. Và nếu đang làm IVF nhiều lần chưa thành công, hãy cùng bác sĩ nhìn lại toàn bộ hành trình, thay vì chỉ hy vọng vào lần chuyển phôi tiếp theo”, Lê Thúy viết.

Cô cũng muốn phụ nữ học cách lắng nghe cơ thể mình trước khi những dấu hiệu nhỏ trở thành một hành trình điều trị dài và nhiều nước mắt.

“Đừng đợi đến khi hành trình tìm con đi qua quá nhiều nước mắt mới bắt đầu lắng nghe cơ thể mình”, Lê Thúy nhắn nhủ.

Sau ca mổ thứ ba, Lê Thúy cho biết hiện cô đã ổn và vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm thiên chức làm mẹ.

“Mong những cô gái đang trên hành trình làm mẹ, dù hành trình có dài đến đâu, cuối cùng cũng sẽ được ôm lấy thiên thần nhỏ của mình và đủ nắng hoa sẽ nở”, Lê Thúy viết.