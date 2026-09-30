Sợi chỉ nuôi ước mơ khởi nghiệp

Trước nguy cơ nghề vẽ sáp ong, thêu tay truyền thống của người Mông Hoa ở Bắc Hà mai một, chị Ly Thị Rua và chị Sùng Thị Xoa đã khởi nghiệp, xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển làng nghề. Từ những sản phẩm thổ cẩm và hoạt động trải nghiệm văn hóa, hai chị mong muốn gìn giữ nghề truyền thống, đồng thời tạo thêm việc làm, thêm thu nhập cho phụ nữ địa phương.

Những phụ nữ Mông Hoa đang miệt mài vẽ sáp ong lên vải, đây là công đoạn quan trọng để tạo ra hoa văn độc đáo trên trang phục thổ cẩm.

Chị Sùng Thị Xoa ﻿và chị Ly Thị Rua vẽ sáp ong bằng dụng cụ truyền thống, tạo nên những đường nét hoa văn tinh tế trên tấm vải lanh dệt thủ công.

Để vẽ sáp ong trên vải, đôi tay người phụ nữ Mông Hoa phải rất tỉ mỉ và chính xác, thể hiện kỹ thuật thủ công lâu đời.

Ngay từ nhỏ, Ly Thị Rua và Sùng Thị Xoa đã theo các bà, các mẹ để học kỹ thuật may, thêu thủ công của người Mông Hoa.

Các chị mong muốn mô hình tổ liên kết không chỉ giúp trao truyền nghề truyền thống mà còn tạo việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp phụ nữ tự chủ kinh tế ngay tại bản làng.

Đôi tay phụ nữ Mông Hoa cẩn thận thêu từng mũi kim để tạo nên hoa văn, mỗi hoa văn đều gắn với một câu chuyện văn hóa.

Bằng việc kết hợp nét đẹp văn hóa truyền thống với nhu cầu tiêu dùng hiện đại, dự án vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa vừa mở ra con đường khởi nghiệp hiệu quả. Trong ảnh: ﻿Chị Sùng Thị Xoa dùng máy may để hoàn thiện sản phẩm thổ cẩm giúp nâng cao năng suất.

Chị Ly Thị Rua và chị Sùng Thị Xoa sắp xếp lại những bộ trang phục Mông Hoa rực rỡ, được may từ vải thổ cẩm kết hợp với hoa văn truyền thống, để bán và cho du khách thuê chụp ảnh.

Với doanh thu đạt khoảng 12 triệu đồng/tháng từ bán sản phẩm và dịch vụ trải nghiệm, những “sợi chỉ” thổ cẩm đang từng bước tạo sinh kế, mang lại nguồn thu nhập ổn định và tự chủ cho phụ nữ vùng cao xã Bắc Hà.