Miễn phí vé tham quan Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cho người cao tuổi

Khu di tích Cột cờ Quốc gia Lũng Cú miễn phí vé tham quan cho công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên trong hai ngày 1 và 2.10

Theo Thông báo số 05/TB-BQLDT của Ban Quản lý Di tích xã Lũng Cú, thời gian miễn phí vé tham quan là trong các ngày 1 và 2.10 tới đây. Công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên khi đến tham quan cần mang theo và xuất trình giấy tờ tùy thân tại quầy đón tiếp để xác nhận độ tuổi, nhận vé miễn phí.

Hoạt động được triển khai theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Thông qua chính sách miễn vé, Ban Quản lý Di tích xã Lũng Cú mong muốn tôn vinh, tri ân người cao tuổi; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi tham quan, tìm hiểu về địa danh lịch sử nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh du lịch Lũng Cú thân thiện, hiếu khách, lan tỏa các giá trị nhân văn và tinh thần đoàn kết cộng đồng, gắn hoạt động tham quan di tích với sự quan tâm, chăm sóc người cao tuổi.

Du khách cần hỗ trợ có thể liên hệ Tổ trưởng Tổ quản lý Di tích Cột cờ Quốc gia Lũng Cú qua số điện thoại: 0376.280.080.