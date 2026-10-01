Kỳ 2: Lấy thực tiễn làm thước đo cán bộ

Tại Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ ngày 29/6/2026, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực, uy tín và trách nhiệm của cán bộ

Nhìn người qua việc

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, công việc ở cơ sở cũng đặt ra những yêu cầu khác trước. Cán bộ không chỉ cần chuyên môn mà còn phải biết tổ chức công việc, ứng dụng công nghệ và xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Với anh Y Cam - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Phú, yêu cầu ấy thể hiện rõ trong công việc tuyên truyền, vận động người dân.

Sinh ra và lớn lên ở địa phương, hiểu phong tục, tập quán và cách tiếp nhận thông tin của đồng bào, anh Y Cam linh hoạt sử dụng tiếng Kinh và M’nông để truyền đạt thông tin phù hợp, giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống. Anh cho biết, khi truyền đạt chủ trương, chính sách, thường chọn lọc nội dung cốt lõi để diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, đồng thời xác định những vấn đề người dân cần được giải thích kỹ hơn.

Không chỉ đổi mới cách tuyên truyền, anh Y Cam còn chú trọng vận động người dân phát huy các giá trị văn hóa sẵn có. Năm 2025, xã tổ chức thành công Lễ hội Cúng bến nước của người Êđê tại thôn Phú Xuân, gắn với phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và danh lam thắng cảnh núi lửa Nâm Kar. Năm 2026, địa phương tiếp tục bảo tồn các lễ hội truyền thống, trong đó có lễ cúng lúa mới tại thôn Phú Lợi; tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng tại Phú Lợi, Phú Xuân và bon Choih. Trong những hoạt động đó, anh Y Cam đều tham gia vận động bà con duy trì luyện tập cồng chiêng, khuyến khích bảo tồn nghề dệt thổ cẩm, tạo sản phẩm phục vụ các hoạt động văn hóa và giới thiệu, bán cho du khách.

Việc được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Song là môi trường mới để chị Huỳnh Thị Thanh Tâm tiếp tục rèn luyện, trưởng thành

Nếu ở Quảng Phú, yêu cầu mới đặt ra từ cách tiếp cận cộng đồng, thì tại Đắk Song, sự thay đổi thể hiện rõ trong tổ chức phục vụ người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính. Từ vị trí chuyên viên, chị Huỳnh Thị Thanh Tâm được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Song. Công việc mới không đơn thuần là xử lý hồ sơ mà đòi hỏi tổ chức lại cách phục vụ để những người hạn chế về công nghệ hoặc khó khăn trong đi lại vẫn có thể tiếp cận dịch vụ công.

Từ đó, chị đã tham mưu trung tâm triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân qua quét mã QR, tư vấn hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến từ xa và tổ chức các tổ hỗ trợ lưu động đến tận nhà khi người dân cần. Ông Trần Văn Phối, ở thôn Đắk Hòa cho biết: “Có những thủ tục đơn giản, tôi không cần phải lên trực tiếp xã nên rất thuận tiện, tiết kiệm chi phí, thời gian và an toàn trong đi lại”.

Với chị Tâm, việc khó không chỉ là đưa thủ tục hành chính lên môi trường số, mà còn là giúp người dân thực sự sử dụng được, nhất là những người gặp khó khăn về công nghệ như: người cao tuổi, người khuyết tật. Bởi khi không còn cấp trung gian, cán bộ ở cơ sở phải trực tiếp hướng dẫn, kiên nhẫn giải thích từng khâu. Nhiều trường hợp như người cao tuổi thì phải hướng dẫn từng bước, đến khi người dân hiểu và có thể tự thực hiện. Chính từ những tình huống cụ thể ấy, khả năng thích ứng, tinh thần trách nhiệm và cách cán bộ phục vụ người dân được bộc lộ rõ hơn.

Một phần việc mới không chỉ là nơi cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là phép thử để tổ chức nhìn rõ năng lực, cách xử lý và tinh thần trách nhiệm. Từ thực tiễn ấy, Đề án 03 đặt yêu cầu không chỉ đào tạo, bồi dưỡng, mà phải giao cho cán bộ trẻ nhiệm vụ mới, việc khó, việc đột phá, có sản phẩm, kết quả cụ thể; qua đó rèn luyện, thử thách và đánh giá cán bộ trong thực tiễn.

Anh Y Cam (thứ 2 bên phải qua) thường xuyên gặp gỡ, vận động bà con giữ gìn văn hóa dân tộc như cồng chiêng, dệt thổ cẩm

Từ việc đến kết quả

Một công việc mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi kết quả làm ra trở thành căn cứ để tổ chức tiếp tục đánh giá, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ. Ở xã Đức An, việc bố trí cán bộ được gắn với theo dõi, đánh giá qua thực tiễn để có cơ sở quy hoạch, bố trí, sử dụng.

Theo bà Phạm Thị Thúy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, giao việc cũng là cách để tổ chức nhìn rõ năng lực cán bộ; qua từng nhiệm vụ và kết quả đạt được, những người có triển vọng sẽ dần được nhận diện. Trong 137 cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, có 87 cán bộ nữ, 68 cán bộ trẻ và 7 cán bộ DTTS. Mới đây, địa phương đã đề nghị và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y 2 cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Cùng với tạo nguồn, xã Đức An còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Qua thực tiễn công tác, từng cán bộ được đánh giá về năng lực, tinh thần trách nhiệm, từ đó làm căn cứ để quy hoạch, bố trí và sử dụng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Chị Huỳnh Thị Thanh Tâm luôn dành thời gian để giải đáp thắc mắc của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Như vậy, giao một nhiệm vụ mới không chỉ để hoàn thành một phần việc trước mắt, mà còn là cách để tổ chức kiểm chứng năng lực và chuẩn bị cho bước bố trí tiếp theo. Đây cũng là tinh thần được đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh tại Hội nghị công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý ngày 29/6/2026: chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo năng lực, uy tín và trách nhiệm của cán bộ.

Khi kết quả công việc trở thành căn cứ đánh giá, “giao việc để rèn” cũng chuyển sang “nhìn kết quả để sử dụng”. Đó là cách rút ngắn khoảng cách giữa nguồn cán bộ và đội ngũ kế cận. Quy hoạch vì thế không phải điểm kết thúc của công tác tạo nguồn. Muốn biết một cán bộ có thể đảm nhận trọng trách đến đâu, trước hết phải nhìn họ làm được gì từ những công việc được giao.

(Còn nữa)