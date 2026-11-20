Mykhailo Mudryk mới có một lần ra sân cho Tottenham ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Ngày 19/11, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ukraine (UAF) Andriy Shevchenko gọi phát biểu của Mudryk là “vu khống vô căn cứ”. Một ngày trước đó, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Dmitry Gordon, cầu thủ chạy cánh 25 tuổi nói anh tin meldonium đã đi vào cơ thể mình trong một đợt tập trung đội tuyển. Mudryk cho biết anh chỉ biết đến chất này khi Chelsea thông báo kết quả xét nghiệm, đồng thời chỉ trích UAF vì đã hỗ trợ quá ít trong quá trình giải quyết vụ việc.

Shevchenko cho biết Chelsea từng gửi văn bản đề nghị tuyển Ukraine không cho Mudryk dùng thuốc trong các đợt tập trung. Theo ông, đội tuyển đã làm theo yêu cầu, còn HLV Serhiy Rebrov cho phép hai chuyên gia riêng của Mudryk theo dõi chế độ tập luyện và quá trình hồi phục của cầu thủ này.

Chủ tịch UAF còn cáo buộc đại diện của Mudryk nhiều lần đề nghị liên đoàn tìm một nhân viên đứng ra nhận trách nhiệm về việc mẫu xét nghiệm có meldonium. Shevchenko nói UAF đã từ chối, đồng thời yêu cầu Mudryk công khai rút lời và xin lỗi những người bị anh nghi ngờ nếu không đưa ra được bằng chứng. BBC Sport cho biết đã liên hệ phía Mudryk để đề nghị phản hồi.

Theo Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), mẫu lấy ngoài thi đấu ngày 22/10/2024 của Mudryk chứa meldonium ở nồng độ thấp. Anh bị tạm đình chỉ vào tháng 12/2024, nhận án cấm bốn năm vào tháng 1/2026 rồi kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Vụ việc khép lại vào cuối tháng 7/2026 bằng thỏa thuận được Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) chấp thuận. FA cho biết nồng độ meldonium trong mẫu của Mudryk thấp hơn ngưỡng phải báo cáo theo tiêu chuẩn mới. Trong thỏa thuận, Mudryk chấp nhận vi phạm quy định chống doping và được trở lại thi đấu sau khi án cấm được rút xuống bằng thời gian anh đã chấp hành.

Chelsea chiêu mộ Mudryk từ Shakhtar Donetsk năm 2023 với mức phí có thể lên tới 89 triệu bảng, gồm phụ phí. Anh gia nhập Tottenham theo dạng cho mượn hồi tháng 9 và mới ra sân một lần ở Ngoại hạng Anh mùa này, trong trận hòa Nottingham Forest 0-0, trước khi chấn thương mắt cá. Mudryk đã chơi 28 trận cho Ukraine và chưa khoác áo đội tuyển trở lại kể từ khi hết án.