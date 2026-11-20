Sáng 21/11, Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ 2 năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (số 35 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, Hà Nội), với sự tham gia của gần 300 vận động viên là những người làm báo, khách mời, đại diện doanh nghiệp và những người yêu thích bộ môn Pickleball.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, giải đấu năm nay được kỳ vọng tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của một sân chơi thể thao kết nối cộng đồng những người làm báo với các đối tác, doanh nghiệp.

Giải Pickleball Nhà báo và Công luận 2026.

Tăng tính cạnh tranh từ thể thức thi đấu và giới hạn trình độ

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của giải đấu là việc phân chia các nội dung thi đấu theo độ tuổi và giới tính, qua đó mở rộng cơ hội tranh tài cho nhiều nhóm vận động viên. Theo nội dung và thể thức, giải dự kiến tổ chức 4 nội dung đôi gồm: đôi nam dưới 40 tuổi; đôi nam nữ dưới 40 tuổi; đôi nam từ đủ 40 tuổi trở lên và đôi nam nữ từ đủ 40 tuổi trở lên.

Đáng chú ý, các nội dung áp dụng giới hạn trình độ tối đa 2.9 điểm đối với vận động viên nam và 2.3 điểm đối với vận động viên nữ. Quy định này góp phần kiểm soát mặt bằng chuyên môn, hướng tới sự cân bằng giữa các cặp đấu, đồng thời tạo điều kiện để những người chơi ở nhiều cấp độ khác nhau có cơ hội thể hiện khả năng.

Sau thành công của mùa giải đầu tiên, sân tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội) tiếp tục là nơi diễn các cuộc tranh tài của Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ 2 năm 2026.

Trong môn Pickleball, trình độ vận động viên không chỉ được thể hiện qua khả năng xử lý bóng, những cú đánh uy lực mà còn nằm ở tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp và sự linh hoạt trong từng tình huống. Đặc biệt ở nội dung đôi nam nữ, sự ăn ý giữa hai vận động viên, khả năng bọc lót và phân chia không gian sân đấu sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định kết quả.

Trong khi đó, nội dung đôi nam dưới 40 tuổi được kỳ vọng có tốc độ thi đấu cao, những pha đôi công quyết liệt và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Ở nhóm vận động viên từ 40 tuổi trở lên, kinh nghiệm, sự ổn định và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu có thể trở thành lợi thế đáng kể.

Sự khác biệt về lối chơi giữa các nhóm tuổi, giới tính sẽ tạo nên màu sắc riêng cho từng nội dung, giúp giải đấu không chỉ hấp dẫn ở kết quả chung cuộc mà còn ở những màn phối hợp và xử lý chiến thuật trên sân.

Với quy mô gần 300 vận động viên, cuộc cạnh tranh cho các vị trí dẫn đầu được dự báo sẽ diễn ra quyết liệt. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, khả năng thích nghi với áp lực thi đấu, duy trì sự tập trung và phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong mỗi cặp đấu cũng sẽ đóng vai trò quan trọng.

Không chỉ là cuộc đua thành tích

Tổng giá trị tiền thưởng của giải đấu năm nay dự kiến lên tới 84 triệu đồng. Mỗi nội dung có một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, một giải Nhì trị giá 5 triệu đồng và hai giải Ba đồng hạng, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Các cặp vận động viên đạt thành tích cao còn được trao cúp và huy chương.

Cơ cấu giải thưởng cho thấy sự đầu tư của Ban tổ chức nhằm khích lệ tinh thần thi đấu, tạo thêm động lực để các vận động viên thể hiện năng lực. Tuy nhiên, giá trị của giải đấu không chỉ được đo bằng những danh hiệu hay phần thưởng.

Không chỉ là sân chơi thể thao chuyên nghiệp, Giải Pickleball Nhà báo và Công luận còn là nơi để những người làm báo gặp gỡ, giao lưu, tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và những người yêu thể thao.

Giải do Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, giao Báo Nhà báo và Công luận chủ trì, phối hợp với Công ty Sport Connect tổ chức.

Đây cũng là dịp để những người làm báo gặp gỡ, giao lưu, tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và những người yêu thể thao. Đặc biệt, giải đấu tiếp tục gắn hoạt động thể thao với chương trình thiện nguyện “Ước mơ xanh”, hướng tới hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà báo Vũ Đức Điển, Phó Tổng Biên tập Báo Nhà báo và Công luận, Phó Trưởng ban Thường trực giải nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chương trình, đồng thời kỳ vọng các vận động viên, khách mời và doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp nguồn lực để những hoạt động sẻ chia được lan tỏa rộng rãi hơn.

Với sự chuẩn bị về tổ chức, quy mô vận động viên và cơ cấu thi đấu đa dạng, Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ 2 năm 2026 hứa hẹn mang đến một ngày tranh tài sôi động. Quan trọng hơn, giải tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, xây dựng môi trường giao lưu lành mạnh và lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng của những người làm báo.

Lễ khai mạc giải dự kiến diễn ra vào 7h30 sáng ngày 21/11 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi kết thúc từng nội dung thi đấu, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho các vận động viên đạt thành tích. Lễ bế mạc dự kiến được tổ chức vào chiều cùng ngày.

Lịch thi đấu các nội dung:

+ Lịch buổi sáng - bắt đầu từ 7h30

Đôi lãnh đạo

- Đôi nam từ 40 tuổi

- Đôi nam nữ dưới 40 tuổi

+ Lịch buổi chiều - bắt đầu từ 11h trưa

- Đôi nam dưới 40 tuổi

- Đôi nam nữ từ 40 tuổi