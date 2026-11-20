Ronaldo sắp có màn tái xuất đầy cảm xúc?

Dù tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế hôm 5/11, siêu sao 41 tuổi được cho là vẫn có cơ hội trở lại sân cỏ trong một trận đấu tri ân đặc biệt nhằm tôn vinh những đóng góp phi thường của anh đối với đội tuyển Bồ Đào Nha.

Theo A Bola, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang cân nhắc tổ chức trận đấu chia tay dành cho người đội trưởng huyền thoại. Đây sẽ là dịp để người hâm mộ gửi lời tạm biệt xứng đáng tới cầu thủ ghi dấu ấn sâu đậm nhất lịch sử bóng đá nước này.

Trong sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ, Ronaldo ghi 146 bàn sau 234 lần ra sân, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh cũng là thủ lĩnh đưa đội bóng lên ngôi vô địch EURO 2016, bên cạnh hai lần đăng quang UEFA Nations League.

Tuy nhiên, quyết định chia tay của Ronaldo diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh và HLV Jorge Jesus xuất hiện rạn nứt. Mâu thuẫn bắt nguồn từ trận đấu với Na Uy, khi nhà cầm quân này không tung Ronaldo vào sân dù trước đó có thỏa thuận để CR7 được thi đấu ít nhất 30 phút.

Cảm thấy lời hứa không được thực hiện, tiền đạo kỳ cựu thất vọng và dần mất niềm tin vào HLV trưởng. Quan hệ giữa hai người sau đó trở nên căng thẳng. Dù vậy, các nguồn tin khẳng định siêu sao người Bồ Đào Nha chưa từng trực tiếp yêu cầu FPF sa thải Jorge Jesus.

Theo A Bola, để trận đấu tri ân trở thành hiện thực, các bên cần thêm thời gian nhằm xoa dịu những căng thẳng. FPF được cho là không muốn sự nghiệp huy hoàng của Ronaldo bị phủ bóng bởi bất đồng với HLV trưởng.

Nếu kế hoạch được thông qua, trận đấu sẽ là cơ hội để Ronaldo một lần nữa khoác lên mình màu áo đỏ xanh, khép lại hành trình quốc tế theo cách trọn vẹn hơn.