Tanaka được săn đón.

Theo TEAMtalk, ban lãnh đạo Leeds muốn sớm mở cuộc đàm phán nhằm giữ chân Tanaka lâu dài. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ này chỉ còn hơn 18 tháng, trong khi màn trình diễn ấn tượng của anh thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng.

HLV Daniel Farke được cho là người thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch gia hạn sau khi trao cho Tanaka vị trí quan trọng trong đội hình. Cầu thủ người Nhật Bản đá chính 8 trong 10 trận tại Premier League mùa này.

TEAMtalk chỉ ra hệ thống phân tích dữ liệu của nhiều CLB đánh giá Tanaka là một trong những tiền vệ phòng ngự nổi bật tại bóng đá Anh nhờ khả năng thoát pressing và điều tiết nhịp độ trận đấu. MU và Tottenham từng đưa anh vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng mùa hè, trong khi Chelsea và Liverpool cũng cử tuyển trạch viên theo dõi cầu thủ này.

Sức hút của Tanaka không chỉ giới hạn tại nước Anh. Monaco cùng một số đội bóng Bundesliga cũng quan tâm đến sự tiến bộ của tiền vệ người Nhật Bản.

Tanaka (phải) đang có phong độ tốt. Ảnh: Reuters.

Tanaka gia nhập Leeds từ Fortuna Dusseldorf vào mùa hè năm 2024 với mức phí 2,9 triệu bảng. Anh nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật trong chiến dịch giành vé thăng hạng của đội bóng.

Dù từng gặp một số khó khăn khi thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao, tiền vệ sinh năm 1998 đã cải thiện đáng kể phong độ và trở thành lựa chọn gần như không thể thay thế.

Màn trình diễn của Tanaka trong màu áo đội tuyển Nhật Bản càng khiến giá trị của anh tăng cao. Ở chiến thắng 3-2 trước Brazil trong đợt tập trung quốc tế, tiền vệ Leeds gây ấn tượng nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa, ngay cả khi đối đầu những cái tên đáng chú ý như Bruno Guimaraes và Andrey Santos.

Trong bối cảnh nhiều đối thủ chờ cơ hội tiếp cận, Leeds hiểu rằng họ cần hành động nhanh chóng. Lợi thế của đội là việc Tanaka đang hài lòng với cuộc sống tại Yorkshire và đánh giá cao cách CLB quan tâm đến gia đình mình.

Những ngôi sao rớt giá trên thị trường chuyển nhượng Bản cập nhật định giá của Transfermarkt ngày 8/10 ghi nhận nhiều ngôi sao giảm giá trị trên thị trường chuyển nhượng.