Khôi phục niềm tin

Tiếp quản đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn khó khăn sau thời HLV Troussier, ông Kim Sang-sik từng bước khôi phục niềm tin, mang về danh hiệu và xây dựng lực lượng U23 kế cận. Dù chưa tạo ra cuộc cách mạng lớn, nhưng những gì nhà cầm quân người Hàn Quốc làm được trong gần 2 năm qua vẫn đáng ghi nhận.

HLV Kim Sang-sik và Đình Bắc sau trận thắng Thái Lan 2-0 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. ﻿Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik tích cực tìm kiếm nhân tố mới, trao cơ hội cho cầu thủ Việt kiều, nhập tịch và cả những gương mặt ở giải hạng nhất. Tại Casper Cup, ông triệu tập 3 cầu thủ hạng nhất, đồng thời cho các trụ cột nghỉ ngơi.

Việc mạnh dạn thử nghiệm khó tránh khỏi rủi ro về thành tích, và thất bại trước Kyrgyzstan phần nào phản ánh điều đó. Sau trận thua, HLV Kim Sang-sik không né tránh trách nhiệm mà lên tiếng bảo vệ Trung Kiên, thủ môn mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai.

Ông chia sẻ: “Với một thủ môn, chỉ một sai lầm cũng có thể khiến họ chịu nhiều chỉ trích. Nhưng trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai, trách nhiệm trước tiên thuộc về hàng tiền vệ. Vì vậy, tôi mong mọi người đừng chỉ trích Trung Kiên quá nhiều”.

Đó không phải lần đầu HLV Kim Sang-sik đứng về phía học trò trong lúc khó khăn. Mỗi lần thua cuộc, người hâm mộ thường nghe lời trần tình đầu tiên của ông: “Tôi là người chịu trách nhiệm chính”.

Nhớ ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á, khi đội phải chơi thiếu người, ông trấn an: “Chúng ta đã tập phòng ngự với 10 người rất nhiều rồi, đúng không? Hãy cứ nghĩ rằng mình đang thực hiện một bài tập phòng ngự… Có để thủng lưới cũng không sao”.

Những lời động viên ấy giúp các cầu thủ trẻ thêm vững vàng, trước khi đánh bại U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu.

Khích lệ cầu thủ cống hiến

Với HLV Kim Sang-sik, niềm tin được vun đắp từ sự chân thành và thấu hiểu. Ông từng chia sẻ rằng muốn học trò đón nhận những lời chỉ dẫn như lời khuyên của một người anh luôn quan tâm đến mình, thay vì mệnh lệnh từ người thầy.

Trong không khí Ngày Nhà giáo Việt Nam, câu chuyện của thầy trò HLV Kim Sang-sik càng thêm ý nghĩa. Bởi bên ngoài sân bóng, ông Kim Sang-sik còn dạy học trò cách vượt qua thất bại, trưởng thành từ sai lầm và tin vào chính mình. Với ông Kim, có lẽ món quà quý nhất ngày 20-11 chính là sự trưởng thành và tình cảm chân thành mà các cầu thủ Việt Nam dành cho người thầy đến từ Hàn Quốc.

Truyền thông Hàn Quốc từng ngạc nhiên khi biết người hâm mộ Việt Nam gọi ông là “King Sang-sik” (Vua Sang-sik), mời ăn uống, đi taxi miễn phí. Nhưng ông vẫn nhất quyết trả tiền vì quan niệm phải trân trọng công sức của người khác. Sự giản dị, chân thành ấy càng giúp ông gần gũi hơn với các học trò Việt Nam.

Dưới sự dìu dắt của HLV Kim Sang-sik, những cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Thanh Nhàn hay Williams Minh Hoàng dần trưởng thành, tự tin khẳng định mình. Riêng Đình Bắc từng bị ông thẳng thắn phê bình về thái độ thi đấu, nhưng sau đó lại được trao băng đội phó tuyển quốc gia khi mới 22 tuổi.

Sự nghiêm khắc đi cùng niềm tin đã giúp cầu thủ trẻ này tiến bộ vượt bậc. Khoảnh khắc ông Kim cõng Đình Bắc lên bục nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 phần nào nói lên tình cảm thầy trò.

Đáp lại sự tin tưởng ấy, Đình Bắc chia sẻ: “Trong thành công của đội tuyển Việt Nam, HLV trưởng là người quan trọng nhất, là người lựa chọn các cầu thủ cống hiến. Thầy Kim xứng đáng với mọi lời khen”.