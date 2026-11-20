U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Bỉ, đương kim á quân châu Âu, trong trận ra quân World Cup U17 2026 lúc 20h ngày 20/11.

Đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng thể hình, thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với thầy trò HLV Cristiano Roland trong hành trình khẳng định mình ở sân chơi quốc tế.

Xét về tương quan lực lượng, U17 Bỉ có lợi thế đáng kể ở khả năng kiểm soát không gian, tranh chấp tay đôi và tổ chức tấn công.

Những pha lên bóng với tốc độ cao, kết hợp khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự có thể gây nhiều khó khăn cho U17 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam có thể tạo ra khác biệt bằng lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhóm và khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng cần phát huy tính kỷ luật, duy trì cự ly đội hình hợp lý và tránh cuốn vào lối chơi giàu thể lực của đối thủ.

Khả năng tận dụng cơ hội trong những tình huống phản công cũng sẽ đóng vai trò quyết định.

Điều quan trọng với U17 Việt Nam là giữ được sự tập trung trong khoảng thời gian đầu trận.

Nếu đứng vững trước sức ép của U17 Bỉ, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ có thêm sự tự tin để triển khai thế trận và tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Dù vậy, xét trên nhiều phương diện, U17 Bỉ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn và có nhiều khả năng giành chiến thắng. U17 Việt Nam cần một trận đấu gần như hoàn hảo về chiến thuật, sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Theo Siêu máy tính Chat GPT, đội tuyển U17 Bỉ sẽ đánh bại U17 Việt Nam với tỷ số 3-1 và khởi đầu thuận lợi ở U17 World Cup 2026.