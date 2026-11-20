Tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford thay thế Michael Carrick, HLV Mauricio Pochettino lập tức phải đối mặt với áp lực khổng lồ. "Quỷ đỏ" hiện rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 8 điểm sau 10 vòng đấu — khởi đầu tệ hại nhất của đội bóng trong vòng 40 năm qua.

Bài toán nan giải nhất của chiến lược gia người Argentina lúc này nằm ở hàng công. Tiền đạo chủ lực Benjamin Sesko dính chấn thương và dự kiến phải ngồi ngoài ít nhất đến tháng 1/2027.

Đội hình MU hiện thiếu hụt trầm trọng một mẫu trung phong có thể hình và khả năng làm tường, trong khi tương lai của Joshua Zirkzee cũng bỏ ngỏ khi cầu thủ này có thể rời đi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp từ Italy.

Pochettino sẽ được MU hậu thuẫn để nâng cấp đội hình.

Trước tình thế cấp bách, bộ phận tuyển trạch của MU và HLV Pochettino đã sớm khoanh vùng 4 cái tên chất lượng cho "phiên chợ Đông". Vangelis Pavlidis (Benfica) đang nổi lên là một trong những phương án sáng giá nhất nhờ phong độ cao tại Bồ Đào Nha.

Bên cạnh đó, MU cũng đưa Victor Osimhen (Galatasaray) vào tầm ngắm. Tiền đạo này đã khẳng định được đẳng cấp hàng đầu tại châu Âu, song thương vụ hứa hẹn đòi hỏi mức chi phí rất lớn.

Hai cái tên còn lại trong danh sách rút gọn là Ivan Toney (Al-Ahli) và Serhou Guirassy (Borussia Dortmund). Với kinh nghiệm dày dạn tại Ngoại hạng Anh, tuyển thủ Anh Ivan Toney được đánh giá là giải pháp thực tế cho giai đoạn giữa mùa, thậm chí MU có thể tính đến phương án mượn. Trong khi đó, chân sút chủ lực của Dortmund – Serhou Guirassy – lại đáp ứng tốt tiêu chí về nền tảng thể chất và bản năng săn bàn.

Pochettino xác định 4 mục tiêu cho hàng công MU.

Ngoài 4 mục tiêu trọng tâm kể trên, truyền thông Anh cũng ghi nhận MU từng theo dõi Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) và Folarin Balogun — học trò cũ của Pochettino ở đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, bộ đôi này hiện không được xếp vào nhóm ưu tiên hàng đầu.

Để giúp tân HLV trưởng xoay chuyển cục diện, giới chủ MU dự kiến chi khoảng 120 triệu bảng trong tháng 1/2027 nhằm mang về khoảng 3 tân binh. Ngoài vị trí tiền đạo cắm, Sky Sports và Goal cho biết đội chủ sân Old Trafford cũng lên kế hoạch gia cố hàng thủ với các mục tiêu như trung vệ Jarrad Branthwaite, Calvin Bassey và hậu vệ trái Antonee Robinson — một học trò cũ khác của Pochettino tại tuyển Mỹ.

Dù nhận được cam kết hậu thuẫn mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, HLV Pochettino vẫn giữ thái độ thực tế. Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, MU còn phải trải qua 10 trận đấu trên mọi đấu trường, khởi đầu bằng chuyến làm khách đầy giông bão trên sân của Liverpool vào ngày 22/11. Chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh ưu tiên số một lúc này là ổn định tinh thần toàn đội và khai thác tối đa nhân sự hiện có để sớm đưa MU thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.