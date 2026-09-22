Loại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng sau trận gặp Thái Lan. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Tuyển nữ Việt Nam có lần thứ ba trong lịch sử góp mặt ở tứ kết Đại hội Thể thao Châu Á sau khi hòa Thái Lan 0-0 ở bảng E tối 21/9 trên sân Nagai, Osaka, Nhật Bản. Với 1 điểm sau ba trận, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có vé vào vòng 8 đội mạnh nhất với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Vì thành tích này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng.

Ngay sau trận, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng và động viên toàn đội. Lãnh đạo VFF cũng dặn các thành viên tuyển nữ Việt Nam giữ sức khỏe, tập trung tối đa và chuẩn bị kỹ cho trận tứ kết, gặp Trung Quốc lúc 13h trên sân Nagai.

Sau ba trận vòng bảng, nữ Việt Nam mới ghi 1 bàn. HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận đội còn yếu trong khâu tấn công. “Chúng tôi phải cải thiện một chút, tức là về mặt tấn công và cân bằng giữa tấn công và cân bằng phòng ngự. Vì vậy những trận đấu tới, khi gặp đối thủ mạnh thì chúng tôi cố gắng cải thiện sẽ có bàn thắng”, nhà cầm quân 61 tuổi nói.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng trước Nhật Bản (thua 0-8), sự chênh lệch về trình độ khiến đội gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội. Trong trận gặp Đài Loan (Trung Quốc), cầu thủ cũng có những thời điểm đủ khả năng ghi thêm bàn nhưng không tận dụng được.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở tứ kết là Trung Quốc, đội được đánh giá cao hơn về trình độ và thể lực. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông cùng các học trò từng chạm trán đối thủ này trong chuyến tập huấn tại Giang Tô, Trung Quốc nên đã có những hình dung nhất định về sức mạnh của họ.

“Chúng tôi đã đối đầu với nữ Trung Quốc trong chuyến tập huấn ở Tô Châu vừa qua. Đây là đối thủ mạnh và có trình độ tốt hơn nữ Việt Nam. Tuy nhiên, sau trận này, chúng tôi phải cho cầu thủ hồi phục, sau đó mới tính đến lựa chọn cách chơi như thế nào để khắc chế họ”, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.

Trận tứ kết của tuyển nữ Việt Nam với nữ Trung Quốc sẽ diễn ra ngày 25/9 tới trên sân Nagai ở Osaka (Nhật Bản).