U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Kiên nhẫn để giành vé tứ kết

Lấy phòng ngự làm nền, chờ thời cơ phản công

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam có 4 điểm, đứng thứ hai bảng C. Trong khi đó, U23 Uzbekistan toàn thắng, giành 6 điểm và đã sớm có vé đi tiếp.

Vì vậy, mục tiêu thực tế của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là bảo toàn ít nhất 1 điểm để tự quyết tấm vé tứ kết.

U23 Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa để giành 1 điểm trước đội bóng mạnh nhất bảng C. Ảnh: Thiết kế.

Dưới thời HLV Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát bóng và tổ chức thế trận khá rõ nét.

Sau trận hòa Kuwait, đội cải thiện đáng kể cách triển khai bóng và sức ép trong chiến thắng 2-0 trước Philippines.

Hàng thủ cũng là điểm tựa khi mới thủng lưới một bàn sau hai trận. Trước Uzbekistan, cách tiếp cận nhiều khả năng sẽ thận trọng hơn.

U23 Việt Nam không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều, mà ưu tiên giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và chờ thời điểm phản công.

U23 Việt Nam cần có thế trận được tổ chức tốt trước đối thủ mạnh U23 Uzbekistan. Ảnh: VFF.

Những cầu thủ có tốc độ như Thanh Nhàn, Lê Phát, Ngọc Mỹ hay Quốc Việt có thể tạo ra khác biệt khi đối thủ dâng cao.

Một điểm là đủ, nhưng không được phép bị động

U23 Uzbekistan đang thể hiện sức mạnh rõ rệt với 6 điểm sau hai trận, ghi 7 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Họ có nền tảng thể lực, khả năng pressing và tổ chức tấn công đồng đều ở nhiều tuyến.

Bởi vậy, U23 Việt Nam cần phòng ngự chủ động thay vì lùi quá sâu. Một thế trận quá thụ động có thể khiến đội chịu sức ép liên tục và tự đẩy mình vào thế nguy hiểm.

Mục tiêu là kiểm soát không gian, giảm sai sót và tận dụng từng cơ hội phản công.

Nếu hòa, U23 Việt Nam có 5 điểm và chắc chắn đi tiếp. Nếu thắng, đội giành ngôi đầu bảng C với 7 điểm.

Bảng xếp hạng bảng C trước trận trận cuối. Ảnh: Thiết kế.

Nếu thua, U23 Việt Nam vẫn có 4 điểm nhưng phải chờ kết quả trận Kuwait – Philippines và các tiêu chí xếp hạng để xác định khả năng đi tiếp.

Vì thế, 90 phút trước Uzbekistan là bài kiểm tra về bản lĩnh và sự tỉnh táo. Với U23 Việt Nam, một điểm không chỉ là kết quả an toàn, mà còn là phần thưởng cho cách chơi kỷ luật trước đối thủ mạnh.