Vì sao đội hình U23 Việt Nam không sử dụng cầu thủ quá tuổi tại ASIAD 20?

Theo điều lệ môn bóng đá nam ASIAD 20, các đội được phép sử dụng tối đa 3 cầu thủ quá tuổi bên cạnh lực lượng U23 - thường gọi là U23+3. Quy định này mở ra thêm phương án để các đội tăng cường kinh nghiệm và sức mạnh ở những vị trí cần thiết. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không lựa chọn phương án này. Đáng chú ý hơn, trong danh sách 23 cầu thủ tham dự ASIAD 20, có tới 13 cầu thủ thuộc lứa U21. Điều này cho thấy cách xây dựng lực lượng của U23 Việt Nam có sự nghiêng đáng kể về nhóm cầu thủ trẻ. Thay vì bổ sung những nhân tố quá tuổi, đội tuyển trao cơ hội cho nhiều cầu thủ vẫn còn trong độ tuổi U21 được thi đấu tại một sân chơi cấp châu lục.

Không dùng suất quá tuổi để mở rộng cơ hội cho lứa U21

Nếu mục tiêu duy nhất là tăng cường sức mạnh tức thời, việc sử dụng các suất quá tuổi có thể đem lại thêm lựa chọn về kinh nghiệm và khả năng xử lý những thời điểm khó khăn trong trận đấu.

Tuy nhiên, suất U23+3 là quyền lựa chọn, không phải yêu cầu bắt buộc. Khi lực lượng hiện tại đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, ban huấn luyện có thể ưu tiên trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ để họ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Với U23 Việt Nam, 13/23 cầu thủ thuộc độ tuổi U21 là con số đáng chú ý, trong đó cầu thủ nhỏ tuổi nhất là 19 tuổi. Điều đó có nghĩa, hơn một nửa đội hình đăng ký cho ASIAD 20 vẫn còn đủ tuổi thi đấu ở cấp độ U21.

Đây là nhóm cầu thủ còn nhiều thời gian để phát triển và có thể trở thành lực lượng quan trọng của bóng đá Việt Nam trong những năm tới. Việc được thi đấu tại ASIAD cũng mang lại cho họ trải nghiệm trước những đối thủ có trình độ khác nhau ở châu Á, điều mà các giải đấu trong nước khó có thể thay thế hoàn toàn.

U23 Việt Nam đã thi đấu 2/3 trận tại vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 20, hướng tới trận đấu gặp U23 Uzbekistan để giành suất vào Tứ kết. (Ảnh: Nam Trung)

ASIAD 20 không chỉ là câu chuyện thành tích

Việc lựa chọn lực lượng trẻ cũng cần được đặt trong bối cảnh định hướng chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo. Trước đó, VFF từng tính phương án cử đội U21 tham dự ASIAD 2026, hướng tới quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2027. Sau đó, kế hoạch được điều chỉnh để U23 Việt Nam đại diện bóng đá Việt Nam tranh tài tại đại hội.

Vì vậy, dù đội hình cuối cùng không phải một đội U21, việc có tới 13 cầu thủ U21 trong danh sách 23 cầu thủ vẫn cho thấy yếu tố phát triển lực lượng trẻ được đặt vào quá trình xây dựng trẻ hóa đội hình.

Điều này cũng lý giải phần nào việc U23 Việt Nam không tận dụng các suất cầu thủ quá tuổi. Khi lựa chọn một cầu thủ trên độ tuổi quy định, đội tuyển đồng thời phải cân nhắc cơ hội thi đấu của một cầu thủ trẻ ở cùng vị trí.

Văn Thuận (sinh năm 2006) và Lê Phát (sinh năm 2007) là hai nhân tố trẻ của U23 Việt Nam. (Ảnh: Nam Trung)

Tất nhiên, trẻ hóa lực lượng không đồng nghĩa với việc đội tuyển chắc chắn đạt hiệu quả chuyên môn cao hơn. Các cầu thủ trẻ có thể thiếu kinh nghiệm ở những thời điểm chịu sức ép lớn, trong khi một cầu thủ quá tuổi phù hợp có thể mang lại khả năng tổ chức và sự ổn định cho đội bóng.

Bởi vậy, việc không sử dụng cầu thủ quá tuổi có thể xem là một lựa chọn về định hướng nhân sự, thay vì một sự khẳng định rằng đội hình trẻ luôn hiệu quả hơn.

Với U23 Việt Nam, ASIAD 20 vì thế mang đến một bài kiểm chứng đáng chú ý: 13 cầu thủ U21 sẽ phải chứng minh khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục, trong khi toàn đội đồng thời hướng tới việc xây dựng lực lượng cho những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.