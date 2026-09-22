CLB Đồng Nai xin lỗi Đình Bắc và Công an Hà Nội FC, kỷ luật 'gà nhà' vì đá xấu

Ở trận đấu sớm vòng 3 V-League 2026/27 trên sân Bình Phước hôm 20-9, chủ nhà Đồng Nai để thua đậm 0-3 trước đương kim vô địch Công an Hà Nội.

Thế nhưng, điều đọng lại sau trận không phải là tỉ số mà là những hành vi phi thể thao của cầu thủ chủ nhà nhắm vào tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bên phía Công an Hà Nội FC.

Video Tấn Sinh hai lần liên tiếp đá vào chân Đình Bắc từ phía sau

Theo đó, phút 16, Lê Văn Sơn nhận thẻ đỏ sau tình huống cố tình đánh cùi chỏ khiến Đình Bắc nằm sân đau đớn. Đến phút 78, Tấn Sinh hai lần liên tiếp từ phía sau sút thẳng vào chân Đình Bắc nhưng trọng tài FIFA Lê Vũ Linh chỉ rút thẻ vàng.

Hành vi xấu xí của 2 cầu thủ chủ nhà, đặc biệt là Tấn Sinh, đã gây phẫn nộ trên các diễn đàn mạng thể thao suốt hai ngày qua. Ngay cả những cổ động viên Đồng Nai cũng bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi của hai cầu thủ nhà là không thể chấp nhận, đi ngược với tinh thần thể thao cao thượng và mục tiêu đội bóng hướng tới.

CLB Đồng Nai thông báo đã kỷ luật nội bộ Văn Sơn và Tấn Sinh vì hành vi phi thể thao, đồng thời gửi lời xin lỗi tới cầu thủ Đình Bắc và CLB Công an Hà Nội (Ảnh chụp màn hình)

Trong thông báo phát đi sáng 22-9, CLB Đồng Nai cho biết trên cơ sở xem xét các tình huống trong trận đấu, ban lãnh đạo CLB đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật nội bộ đối với cầu thủ Văn Sơn và Tấn Sinh, với mức phạt 20 triệu đồng/người. Riêng đối với cầu thủ Tấn Sinh, CLB áp dụng thêm hình thức đình chỉ thi đấu nội bộ 1 trận.

"CLB Đồng Nai thay mặt Văn Sơn và Tấn Sinh gửi lời xin lỗi chân thành đến cầu thủ Đình Bắc và CLB Công an Hà Nội, mong nhận được sự chia sẻ với những tình huống đáng tiếc đã xảy ra trong trận đấu". Cũng theo CLB Đồng Nai, Văn Sơn và Tấn Sinh cũng đã chủ động nhận khuyết điểm với ban lãnh đạo, ban huấn luyện và toàn thể đồng đội, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm và điều chỉnh hành vi trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo CLB Đồng Nai yêu cầu toàn thể cầu thủ kiểm soát tốt cảm xúc, tuân thủ kỷ luật, đề cao tinh thần fair-play và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết.

CLB Đồng Nai là tân binh của V-League 2026/27. Sau 3 vòng đấu, đội chưa có điểm số nào, thậm chí chưa ghi được bàn thắng nào song đã nhận về 2 thẻ đỏ, đang tạm xếp chót bảng xếp hạng.

Vụ Tấn Sinh đá xấu Đình Bắc gây bức xúc dư luận. Hồ sơ đã được chuyển tới Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét. Dự kiến sẽ sớm có án phạt bổ sung cho cầu thủ của Đồng Nai.