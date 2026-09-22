Lịch sử 4 trận đối đầu Myanmar vs Đông Timor: Myanmar bất bại, chờ nối dài ưu thế

Myanmar vs Đông Timor tái ngộ sau gần 5 năm

Myanmar và Đông Timor sẽ gặp nhau ngày 24/9/2026 trong trận mở màn bảng B, Challenge Division của FIFA ASEAN Cup 2026 tại Mong Kok Stadium, Hong Kong. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á xác nhận đây là trận ra quân của Đông Timor tại giải năm nay.

Đây là cặp đấu không xuất hiện quá thường xuyên ở cấp đội tuyển quốc gia. Từ lần đầu gặp nhau năm 2004 đến nay, hai đội mới có 4 cuộc chạm trán được ghi nhận.

Myanmar nắm ưu thế rõ rệt với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Họ ghi 7 bàn và chỉ để Đông Timor chọc thủng lưới 2 lần. Đáng chú ý, Đông Timor không ghi được bàn nào trong hai lần đối đầu gần nhất.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau diễn ra tại AFF Cup vào tháng 12/2021, Myanmar thắng 2-0 nhờ các bàn của Than Paing và Maung Maung Lwin.

Myanmar 3-1 Đông Timor năm 2004: Khởi đầu ưu thế tại Tiger Cup

Cuộc đối đầu đầu tiên giữa Myanmar và Đông Timor diễn ra ngày 16/12/2004 tại sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur, trong khuôn khổ Tiger Cup 2004, tiền thân của ASEAN Championship ngày nay.

Myanmar khi đó đang có một chiến dịch vòng bảng khá ấn tượng và nhanh chóng tạo ra khác biệt trước Đông Timor.

Soe Myat Min mở tỷ số cho Myanmar từ chấm phạt đền ngay phút thứ 4. Tuy nhiên, Đông Timor không mất nhiều thời gian để đáp trả khi Simon Diamantino thực hiện thành công một quả phạt đền ở phút 15, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Myanmar sau đó lấy lại thế chủ động. San Day Thien ghi bàn ở phút 43 để giúp đội bóng này dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Myo Hlaing Win tiếp tục lập công ở phút 51, nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng ấy góp phần giúp Myanmar kết thúc vòng bảng với thành tích 3 thắng, 1 hòa, qua đó giành quyền đi tiếp.

Với Đông Timor, bàn thắng của Diamantino cũng trở thành bàn đầu tiên của họ trong lịch sử đối đầu với Myanmar.

Myanmar 2-1 Đông Timor năm 2012: Kyi Lin lập cú đúp tại Yangon

Phải gần 8 năm sau, hai đội mới có lần gặp thứ hai.

Ngày 7/10/2012, Myanmar tiếp Đông Timor tại Youth Training Centre ở Yangon trong khuôn khổ vòng loại AFF Suzuki Cup 2012.

Đông Timor bước vào trận đấu với tâm lý khá tốt sau chiến thắng 5-1 trước Campuchia ở lượt mở màn. Myanmar cũng đã có 3 điểm và cuộc đối đầu vì vậy mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết.

Kyi Lin trở thành nhân vật chính của Myanmar.

Tiền vệ này mở tỷ số ở phút 38, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế một bàn. Đông Timor sau đó đáp trả khi Alan ghi bàn ở phút 55, đưa tỷ số về 1-1.

Thế cân bằng chỉ kéo dài chưa đầy 20 phút.

Phút 74, Kyi Lin phá bẫy việt vị rồi dứt điểm đánh bại thủ môn đối phương để hoàn tất cú đúp và đưa Myanmar vượt lên 2-1. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á cũng xác nhận hai bàn thắng của Kyi Lin giúp Myanmar giành trọn 3 điểm.

Đông Timor không thể tìm được bàn gỡ trong phần còn lại và Myanmar khép lại trận đấu với chiến thắng thứ hai liên tiếp trước đối thủ.

Hai cuộc gặp đầu tiên vì thế có một điểm chung: Đông Timor đều ghi được một bàn nhưng Myanmar luôn là đội biết cách tạo ra khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Myanmar 0-0 Đông Timor năm 2014: Lần duy nhất Myanmar không thắng

Hai năm sau trận đấu tại Yangon, Myanmar và Đông Timor tiếp tục gặp nhau ở vòng loại AFF Suzuki Cup.

Cuộc đối đầu diễn ra ngày 14/10/2014 tại New Laos National Stadium ở Vientiane, Lào. Đây cũng là lần đầu tiên Đông Timor tránh được thất bại khi đối đầu Myanmar.

Không giống hai trận trước với tổng cộng 7 bàn thắng, lần tái ngộ này diễn ra chặt chẽ hơn rất nhiều.

Myanmar không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của Đông Timor, còn đội bóng áo đỏ cũng không tận dụng được những cơ hội để tạo ra bất ngờ. Sau 90 phút, hai đội rời sân với tỷ số 0-0.

Đây vẫn là trận hòa duy nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Điểm số trước Myanmar cũng là một kết quả đáng chú ý với Đông Timor tại chiến dịch vòng loại năm đó. Tuy nhiên, họ cuối cùng không thể giành quyền dự vòng chung kết, còn Myanmar tiếp tục tiến bước và kết thúc vòng loại với vị trí dẫn đầu.

Trận hòa năm 2014 đồng thời cho thấy Myanmar không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được lời giải trước một Đông Timor chủ động thu hẹp không gian.

Myanmar 2-0 Đông Timor năm 2021: Than Paing và Maung Maung Lwin lập công

Lần gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 8/12/2021 tại National Stadium ở Singapore, thuộc vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020 được tổ chức muộn một năm vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cả Myanmar và Đông Timor đều bước vào trận đấu sau thất bại ở lượt mở màn. Myanmar thua Singapore 0-3, còn Đông Timor thất thủ 0-2 trước Thái Lan.

Bởi vậy, 3 điểm trở thành mục tiêu quan trọng với cả hai.

Myanmar nhập cuộc chủ động hơn và nhanh chóng tìm được bàn mở tỷ số.

Than Paing tận dụng tình huống phòng ngự không tốt của Đông Timor để đánh đầu ghi bàn trong khoảng phút 14-16, giúp Myanmar vượt lên.

Đông Timor sau đó nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo ra bước ngoặt.

Myanmar duy trì lợi thế trước khi Maung Maung Lwin ghi bàn thứ hai từ một pha phản công. Anh xử lý bình tĩnh trước khi dứt điểm tung lưới Đông Timor, ấn định chiến thắng 2-0.

Đó cũng là chiến thắng đầu tiên của Myanmar tại AFF Cup năm ấy và đồng thời kéo dài chuỗi bất bại của họ trước Đông Timor lên 4 trận.

Đặc biệt, kể từ bàn thắng của Alan năm 2012, Đông Timor đã trải qua hai trận liên tiếp không thể ghi bàn vào lưới Myanmar.

Lịch sử 4 trận đối đầu Myanmar vs Đông Timor

Sau 4 cuộc đối đầu:

Myanmar thắng: 3 trận.

Đông Timor thắng: 0 trận.

Hòa: 1 trận.

Myanmar ghi: 7 bàn.

Đông Timor ghi: 2 bàn.

Myanmar giữ sạch lưới: 2 trận liên tiếp gần nhất.

Những con số cho thấy Myanmar không chỉ có thành tích tốt hơn mà còn ngày càng kiểm soát Đông Timor hiệu quả hơn ở những lần gặp gần đây. Từ việc thủng lưới ở cả hai cuộc đối đầu đầu tiên, Myanmar đã giữ sạch lưới trong hai trận kế tiếp.

Nhận định Myanmar vs Đông Timor: Quá khứ tiếp thêm tự tin cho Myanmar

Myanmar bước vào trận đấu tại Hong Kong với lợi thế đáng kể từ lịch sử đối đầu. Sau 4 lần gặp Đông Timor, họ vẫn chưa phải nhận thất bại.

Phong độ thời gian gần đây của Myanmar lại không hoàn toàn ổn định.

Trong 5 trận được cung cấp trước cuộc đối đầu này, Myanmar thắng 2 và thua 3. Họ từng thắng đậm Lào 7-2 và vượt qua Philippines 4-1 trên sân khách, nhưng cũng thất bại trước Malaysia, Việt Nam và Thái Lan.

Những kết quả đó phản ánh khá rõ điểm mạnh lẫn hạn chế của Myanmar.

Khi gặp những đội để lộ nhiều khoảng trống, Myanmar có khả năng đẩy nhanh tốc độ và tạo ra số lượng bàn thắng lớn. Hai trận thắng trước Lào và Philippines mang về tổng cộng 11 bàn là minh chứng rõ nhất.

Tuy nhiên, trước những đội có khả năng tổ chức tốt hơn, Myanmar thường gặp khó trong việc duy trì sức ép và bảo vệ khoảng trống phía sau.

Trận gặp Đông Timor vì thế mang đến một bài toán khác. Myanmar nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với đối thủ ưu tiên phòng ngự thấp và dành phần lớn quân số để bảo vệ khu vực trước vòng cấm.

Đông Timor tìm cách chấm dứt chuỗi trận khó khăn

Đông Timor bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 sau chuỗi kết quả không thuận lợi.

Theo dữ liệu được cung cấp, họ lần lượt thua Campuchia 0-3, Indonesia 0-3, Singapore 0-2 và Việt Nam 0-7. Trong 4 trận này, Đông Timor không ghi được bàn nào và nhận tổng cộng 15 bàn thua.

Chiến thắng gần nhất là trận vượt qua Brunei 3-1 ngày 9/6/2026.

Khả năng phòng ngự vì thế là vấn đề đáng quan tâm nhất của Đông Timor trước trận gặp Myanmar. Khi phải đối đầu một đội từng ghi 7 bàn vào lưới Lào và 4 bàn trước Philippines, việc duy trì cự ly giữa các tuyến sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Danh sách Đông Timor dự FIFA ASEAN Cup 2026 đã được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á công bố trước giải, và trận gặp Myanmar ngày 24/9 là trận mở màn chiến dịch của họ.

Đông Timor cũng có một ký ức tích cực để dựa vào: trận hòa 0-0 năm 2014 cho thấy họ từng khiến Myanmar bế tắc nếu giữ được sự tập trung trong suốt trận.

Thông tin lực lượng Myanmar vs Đông Timor

Myanmar: Theo dữ liệu được cung cấp, đội tuyển chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý trước trận.

Đông Timor: Theo dữ liệu được cung cấp, đội tuyển chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý trước trận.

Đội hình dự kiến Myanmar vs Đông Timor

Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung; Zwe Khant Min, Soe Moe Kyaw, Hein Zeyar Lin, Min Phone Khant; Wai Lin Aung, Kyaw Min Oo, La Min Aung; Than Paing, Win Naing Tun, Myat Kaung Khant.

Đông Timor: Dylan Niski; Olagar Xavier, Eric Silva, João Varudo, Ryan Harris Jom, Liam Farrugia; João Rangel, Tristan Arrarte, Claudio Osorio, Zion Cruz; Zenivio Mota.

Phong độ Myanmar trước trận gặp Đông Timor

Myanmar có 2 chiến thắng và 3 thất bại trong 5 trận gần nhất theo chuỗi kết quả được cung cấp.

Điểm đáng chú ý là biên độ giữa các màn trình diễn khá lớn. Họ có thể ghi tới 7 bàn trước Lào và 4 bàn trước Philippines, nhưng cũng từng không thể ghi bàn khi gặp Việt Nam và Thái Lan.

Sau 5 trận, Myanmar ghi tổng cộng 12 bàn và nhận 11 bàn thua.

Điều đó cho thấy sức tấn công của Myanmar không phải vấn đề lớn nhất. Yếu tố họ cần cải thiện nằm ở sự ổn định, đặc biệt khi thế trận không diễn ra theo ý muốn.

Phong độ Đông Timor trước trận gặp Myanmar

Đông Timor có 1 chiến thắng và 4 thất bại trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp.

Họ ghi 3 bàn, toàn bộ đến trong chiến thắng 3-1 trước Brunei. Ở 4 trận tiếp theo, Đông Timor không ghi bàn và để thủng lưới 15 lần.

Chuỗi trận này đặt hàng phòng ngự dưới sức ép đáng kể trước cuộc đối đầu với Myanmar.

Đông Timor sẽ cần cải thiện khả năng bảo vệ khu vực trung tâm, đồng thời hạn chế những tình huống mất bóng khi triển khai từ phần sân nhà. Nếu để Myanmar có nhiều khoảng trống để tăng tốc, sức ép lên hàng thủ có thể nhanh chóng gia tăng.

Myanmar vs Đông Timor: 22 năm và một cán cân chưa đổi chiều

Từ Kuala Lumpur năm 2004, Yangon năm 2012, Vientiane năm 2014 đến Singapore năm 2021, Myanmar và Đông Timor đã trải qua 4 cuộc đối đầu ở cấp đội tuyển quốc gia.

Myanmar thắng 3 và hòa 1, ghi 7 bàn trong khi chỉ nhận 2 bàn thua.

Cuộc gặp năm 2004 chứng kiến Myanmar thắng 3-1. Tám năm sau, cú đúp của Kyi Lin giúp họ tiếp tục vượt qua Đông Timor 2-1. Trận hòa không bàn thắng năm 2014 là lần duy nhất Myanmar không giành trọn 3 điểm, trước khi Than Paing và Maung Maung Lwin giúp đội bóng này thắng 2-0 ở cuộc gặp gần nhất năm 2021.

Sau gần 5 năm, hai đội chuẩn bị tái ngộ tại Mong Kok Stadium.

Với Myanmar, đây là cơ hội nối dài chuỗi bất bại đã tồn tại suốt hơn hai thập kỷ. Với Đông Timor, trận đấu lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác: tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đối đầu Myanmar và tạo khởi đầu tích cực tại FIFA ASEAN Cup 2026.