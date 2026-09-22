ASIAD 20: Bóng chuyền nữ Việt Nam cán đích vị trí thứ 7 sau khi đánh bại Kazakhstan

Sau thất bại 0-3 trước Indonesia ở vòng phân hạng 5-8, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào trận đấu cuối cùng với quyết tâm giành chiến thắng để chia tay Đại hội bằng kết quả tích cực.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại hành trình tại ASIAD 2026 với thành tích chung cuộc hạng 7.

Kazakhstan không phải đối thủ xa lạ với tuyển Việt Nam. Hai đội từng hai lần gặp nhau tại AVC Cup 2026 hồi tháng 6. Ở vòng bảng, các cô gái Việt Nam để thua 2-3, nhưng sau đó thắng thuyết phục 3-0 trong trận tranh hạng Ba.

Bước vào cuộc tái đấu tại ASIAD, tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao tốc độ và tổ chức tấn công ngay từ đầu. Set một diễn ra giằng co khi hai đội hòa 4-4, trước khi Kazakhstan có thời điểm tạo khoảng cách từ 2-3 điểm.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận ở giai đoạn quyết định. Những pha tấn công hiệu quả của Quỳnh Hương giúp đội vượt lên và khép lại set đầu tiên với chiến thắng 25-21.

Sang set hai, thế trận cân bằng tiếp tục được duy trì trong những điểm số đầu. Sau đó, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tăng tốc, lần lượt tạo lợi thế 12-8 rồi 18-12. Với khả năng duy trì khoảng cách an toàn, tuyển Việt Nam thắng 25-19 để nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Nắm lợi thế lớn về tâm lý, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sự chủ động trong set ba. Kazakhstan nỗ lực bám đuổi nhưng không thể đảo ngược tình thế. Các cô gái Việt Nam thắng 25-21, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Chiến thắng trước Kazakhstan giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc ASIAD 2026 ở vị trí thứ 7. Đây cũng là lời chia tay tích cực của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sau hành trình nhiều thử thách tại Đại hội.