ASIAD 20: Karate Việt Nam tranh huy chương vàng

Sáng 22-9, môn karate tại ASIAD 20 tiếp tục tranh tài nội dung kata đồng đội nữ và các hạng cân đối kháng. Đội tuyển karate Việt Nam tham dự nội dung kata đồng đội nữ.

Gặp đối thủ Nepal tại trận tứ kết đầu tiên, 3 tuyển thủ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên của đội tuyển karate Việt Nam thể hiện vượt trội kỹ thuật trong bài quyền Papuren và giành chiến thắng 5-0.

Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Tiếp đó, đội kata nữ của đội tuyển karate Việt Nam thi đấu bán kết trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoa. Ban huấn luyện đã chọn bài quyền Tomari Bassai để Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên thi đấu. Sau các kỹ thuật phối hợp đồng đội chính xác đạt thần thái mạnh mẽ, các võ sĩ của Việt Nam thắng 5-0 trước đội Đài Bắc Trung Hoa.

Tại nhánh còn lại, võ sĩ kata của đội tuyển Iran đã giành quyền vào chung kết khi vượt qua đội Philippines 5-0 tại bán kết. Như vậy, chung kết nội dung kata đồng đội nữ môn karate tại ASIAD 20 là cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam với Iran, diễn ra chiều nay (22-9).

Tại ASIAD 19, đội tuyển karate Việt Nam từng giành huy chương vàng nội dung kata đồng đội nữ. Vì vậy, mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam và đội tuyển karate Việt Nam tại ASIAD 20 là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng nội dung này.

Môn bóng chuyền, đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại đối thủ Kazakhstan với tỷ số 3-0 (25-21, 25-19, 25-15), qua đó xếp hạng 7 chung cuộc.