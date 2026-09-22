Scientology và cộng đồng tình báo Mỹ

Sự thật sau bài thuyết trình 26/1/2016

Bài thuyết trình được trình bày bởi Aleksandr L. Dvorkin - Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo mang tên Thánh tử đạo Irenaeus thành Lyons cuối tháng 1/2016 do Đại học Nhân văn Chính thống giáo St. Tikhon ở Moscow, Nga tổ chức.

L. Ron Hubbard - người đứng đầu Scientology (Nguồn: Espionagehistoryarchive.com)

Theo các tài liệu được giải mật, ngay từ năm 1957, CIA đã bắt đầu điều tra các hoạt động của L. Ron Hubbard và Scientology. Trích ngang chính thức của Scientology về Hubbard đã phủ nhận mối liên hệ giữa Hubbard và các môn phái huyền bí, nhưng lại thổi phồng mối quan hệ đặc biệt của Hubbard với các cơ quan tình báo. Hubbard từng làm việc tại Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ (ONI) với nhiệm vụ "bắt giữ gián điệp nước ngoài và hỗ trợ lực lượng Mỹ đang bị kẻ thù bao vây trên đảo Bataan" với danh nghĩa nhân viên văn phòng bình thường , thậm chí còn chưa từng một lần ra mặt trận.

Các tín đồ Scientology còn thêu dệt tài năng ma thuật của Hubbard, nhưng ở chiều ngược lại, Hubbard lại được một cơ quan tình báo nào đó cài cắm vào giáo phái Satan này với vai trò điệp viên ngầm, và đã phá hủy nó từ bên trong.

Niềm đam mê của Hubbard đối với các môn phái huyền bí cũng in dấu ấn lên các biểu tượng của Scientology mà Hubbard cùng các tín đồ của mình đã sáng tạo ra. Như tờ rơi được Scientology được phát hành khi Hubbard còn sống, mang tên The Golden Dawn hay biểu tượng chữ thập của Scientology , vốn được vay mượn từ bộ bài Tarot do Crowley phát triển, thêm một chi tiết đặc biệt là ngôi sao tám cánh, nơi đặt hình ảnh chữ thập đó. Những bằng chứng này cho thấy điểm chung giữa người sáng lập Scientology - L. Ron Hubbard - và USIC có niềm đam mê chung với huyền bí học (Occultism). Occultism là hệ thống tri thức, niềm tin và thực hành liên quan đến các hiện tượng siêu nhiên, ma thuật hoặc những bí mật vượt ngoài tầm hiểu biết của khoa học vật lý thông thường.

Tiếng nói người trong cuộc

Năm 1989, cuốn hồi ký “The Game Player” của cựu sĩ quan CIA Miles Copeland được xuất bản tại London. Trong đó, Copeland kể lại kế hoạch do đồng nghiệp của mình là Bob Mandelstam thực hiện đến giữa thập niên 1950. Kế hoạch có tên Huyền bí học nơi giới chóp bu (Occultism in High Places) hay OHC. OHC khá đơn giản vì một số nhà lãnh đạo và người đứng đầu chính phủ có thói quen tham vấn các nhà chiêm tinh cùng những cố vấn huyền bí học khác, nên các sĩ quan tình báo Mỹ đã "làm việc" với những người này và biến họ thành kênh truyền tải ảnh hưởng của tình báo.

Tuy đơn giản OHC lại phát huy tác dụng tức thì , một "nhà ngoại cảm" do các đặc vụ phái đến đã thuyết phục Tổng thống Ghana Kwame Nkrumah thực hiện chuyến thăm Trung Quốc. Trong thời gian vị tổng thống này vắng mặt, một cuộc đảo chính do CIA giật dây đã diễn ra lật đổ nhà lãnh đạo này. Theo lời Copeland, USIC đã gây ảnh hưởng "khá mạnh" lên Tổng thống Indonesia Sukarno thông qua các "nhà tiên tri" và "thầy bói" huyền bí học.

Mandelstam cũng tận dụng phong trào chính trị-tâm linh mang tên Moral Rearmament (Tái vũ trang đạo đức). Phong trào này đã tạo cơ hội cho các đặc vụ gây ảnh hưởng không chỉ tới các nhân vật chính trị châu Phi và châu Á thông qua những kênh bí mật, mà còn tới cả các nhà lãnh đạo châu Âu. Chính tại đây, Copeland cũng tiết lộ đến một thỏa thuận đặc biệt mà CIA đã ký kết với Scientology nhưng Copeland không tiết lộ nội dung cụ thể.

Biểu tượng chính thức của USIC (Nguồn: Espionagehistoryarchive.com)

Copeland còn thuật lại một trường hợp thú vị khác, CIA đã cài cắm một đặc vụ vào Scientology dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của chính Hubbard, người này đã đạt đến trạng thái "Clear" (trạng thái tinh thần thanh sạch theo giáo lý Scientology). Tương tự, CIA còn hợp tác với nhiều nhà huyền bí học khác mà dư luận không biết nhằm lan tỏa theo cả hai chiều, thậm chí có cả sĩ quan của CIA còn bắt đầu thực hành các bộ môn huyền bí học để giúp thao túng đối phương.

Liên quan đến biểu tượng của CIA, Miles Copeland trích dẫn bằng chứng cho thấy CIA còn lạm dụng biểu tượng của Scientology để tự quảng bá hình ảnh. Ví dụ, ngôi sao tám cánh trên cây thánh giá của giáo phái Scientology. Việc gạch chéo nó cũng có thể được xem như sự kết hợp của bốn con dao găm. Những con dao găm gạch chéo biểu tượng của Cơ đốc giáo, nhưng dao găm lại là một biểu tượng nổi tiếng của trí tuệ, và chính xác thì ngôi sao là của USIC. Chưa hết, ở trung tâm của ngôi sao USIC còn có một bông hồng năm cánh. Nhưng đây - bông hồng năm cánh , biểu tượng của hội kín Rosicrucian. Đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? và ngay cả hình ảnh những chiếc lá nhọn giữa các cánh hoa cũng được lặp lại.

Bằng chứng người ngoài cuộc

Bằng chứng người ngoài cuộc hay gián tiếp có thể dễ dàng tìm thấy trong các nguồn mở. Vào đầu những năm 1990, cảnh sát Hy Lạp đã tiến hành các cuộc đột kích vào văn phòng Scientology ở Athens, tịch thu rất nhiều tài liệu nội bộ của giáo phái, một phần trong số đó đã được công bố. Trong đó có chứa các tham chiếu đến sự hỗ trợ mà CIA đã cung cấp cho các chi nhánh nước ngoài của Scientology.

Ngay từ năm 2001, tạp chí Le Monde Diplomatique (Pháp) đã đăng một bài báo của nhà báo nổi tiếng Bruno Fuscero tựa đề “Các giáo phái: Con ngựa thành Troy của Mỹ dành cho châu Âu”, Fuscero đã viết một cách khá hợp lý về việc tình báo và ngoại giao Mỹ sử dụng toàn bộ các giáo phái, bao gồm cả Scientology. Mặc dù bài báo mang tính giật gân, nhưng không có vụ kiện nào được đệ trình sau đó.

Bộ Ngoại giao Mỹ vận động hành lang cho lợi ích của Scientology ở nhiều quốc gia như Pháp, Đức, Ý, Hy Lạp, Nga và Hungary v.v... Ngay cả trong số các tài liệu Wikileaks được công bố, một báo cáo đã bị rò rỉ cho thấy sau khi Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright đến Đức, các tín đồ Scientology người Đức đã được mời đến ĐSQ Mỹ để nghe báo cáo. Không có giáo phái nào khác được hưởng sự quan tâm và đặc quyền như Scientology, mặc dù "không có bữa ăn nào miễn phí" theo cách hiểu của người Mỹ.

Tờ rơi “The Golden Dawn” được Scientology phát hành để tôn vinh giáo phái ﻿(Nguồn: Espionagehistoryarchive.com)

Một trong những mục tiêu chính của Scientology là thu thập và lưu trữ một lượng lớn thông tin, để nhờ đó họ có thể gây sức ép và thiết lập quyền kiểm soát đối với bất kỳ ai: từ một thành viên bình thường của giáo phái đã lạc lối cho đến những người quyền lực trên thế giới, việc kiểm soát họ sẽ mang lại những khả năng vô hạn. 25 năm trước, cựu giám đốc Văn phòng FBI Los Angeles từng nói rằng Scientology “là một trong những cơ quan tình báo hiệu quả nhất, thậm chí có thể cạnh tranh với FBI”. Từ đó, nguồn vốn của giáo phái đã tăng lên gấp nhiều lần, nếu không muốn nói là theo cấp số nhân. Họ có đủ khả năng thuê thêm nhiều luật sư và thám tử tư, điều này làm tăng đáng kể tiềm năng thực hiện các hoạt động đặc biệt phức tạp của giáo phái.

Năm 1993, sau cuộc chiến kéo dài 25 năm chống lại Scientology, Cục Thuế vụ Mỹ (IRS) đã phải đầu hàng: sau khi tiến hành các cuộc đàm phán bí mật với người đứng đầu giáo phái David Miscavige, họ đã ký một thỏa thuận với nhóm này, công nhận Scientology và tất cả các tổ chức liên quan là một tôn giáo và hoàn toàn miễn thuế cho họ. Chính sau thỏa thuận, Bộ Ngoại giao bắt đầu vận động hành lang cho lợi ích của Scientology ở tất cả các quốc gia trên thế giới qua một biên bản bí mật đã được đính kèm vào thỏa thuận nhưng ít được tiết lộ.

Scientology có cả giới người nổi tiếng tham gia, nổi bật nhất là tài tử điện ảnh Tom Cruise. Cựu Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk (người nhiều năm trước, khi còn là giám đốc Ngân hàng Aval ở Kiev, có thể đã tham gia một số khóa học của Scientology) là một ví dụ về một người mà thông tin cá nhân sẽ cực kỳ thú vị không chỉ đối với Scientology mà còn đối với USIC. Qua trường hợp này cho thấy, Scientology đã sử dụng nhiều cách để thu thập thông tin khi mà công nghệ thông tin mới chỉ sơ khai.

Minh họa về liên minh ma quỷ giữa Scientology - USIC của EHSA (Nguồn: Espionagehistoryarchive.com)

Phương pháp đầu tiên là "auditing" (quy trình kiểm tra/thẩm vấn tâm linh), được giáo phái này giới thiệu như một hình thức xưng tội. Tuy nhiên, trong quá trình "xưng tội" này, mọi điều mà một cá nhân - khi đang ở trạng thái thôi miên nhẹ - chia sẻ trong suốt phiên kéo dài từ ba đến bốn giờ đều được ghi âm, ghi hình và lưu giữ vĩnh viễn (cần lưu ý rằng quy trình này được thực hiện với sự hỗ trợ của thiết bị gọi là "E-Meter", tức một loại máy phát hiện nói dối thô sơ). Những người thực hiện quy trình này không có nghĩa vụ phải giữ bí mật về nội dung "xưng tội". Thay vào đó, họ thu thập những thông tin riêng tư nhất về cá nhân đó nhằm biến họ thành kẻ nô lệ phục tùng. Hãy nhớ lại rằng trong một cuộc đột kích của cơ quan thực thi pháp luật Moscow vào cơ sở "Ideal Org" (Cơ sở lý tưởng) của Scientology tại Taganskaya, người ta đã phát hiện các thiết bị gián điệp dùng để ghi âm và ghi hình được lắp đặt ngay trong tường của phòng thực hiện quy trình auditing.

Phương pháp thứ hai là thu thập "có chủ đích" về những cá nhân Scientology quan tâm thông qua việc thuê chuyên gia với sự hỗ trợ của những thành viên của Scientology đã qua đào tạo bài bản. Các thông tin gây tổn hại danh dự sẽ được tìm kiếm hoặc thậm chí là ngụy tạo. Những đối tượng mà giáo phái nhắm đến có thể là nổi tiếng, nhân vật trong ngành giải trí, nhân viên thực thi pháp luật, sĩ quan an ninh, các chính trị gia và tất nhiên là cả những kẻ thù của Scientology.

Đôi nét về Scientology:

Scientology (hay còn gọi là Khoa luận giáo) là một hệ thống tín ngưỡng và tổ chức tôn giáo ra đời năm 1952. Từ Scientology ghép từ "scio" (tiếng Latin, nghĩa là sự hiểu biết/nhận thức) và "logos" (tiếng Hy Lạp, nghĩa là nghiên cứu/lý luận). Vì vậy có thể hiểu là "khoa học về sự hiểu biết" hay Khoa luận giáo. Hubbard định nghĩa học thuyết của mình vừa mang tính giáo dục vừa mang tính khoa học nhằm giúp người làm chủ nhận thức

Giáo lý và niềm tin chính của Scientology tin rằng con người là một thực thể tâm linh bất tử có từ trước thân xác, chứ không đơn thuần là sản phẩm của gen hay môi trường. Thông qua các khóa học, nghiên cứu và thực hành (gọi là kiểm toán hay kiểm thính), người theo đạo hướng tới việc loại bỏ các chấn thương tâm lý, nỗi sợ hãi để đạt được trạng thái "trong sạch" .