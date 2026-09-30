Hàn Quốc khẳng định đẩy mạnh tự chủ quốc phòng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại lễ ra mắt tàu khu trục lớp Aegis 8.200 tấn ROKS Daeho Kim Jong Seo ở thành phố Ulsan, ngày 30/9/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Phát biểu tại lễ ra mắt clớp Aegis 8.200 tấn ROKS Daeho Kim Jong Seo ở thành phố Ulsan, cách Seoul khoảng 310 km về phía Đông Nam, Tổng thống Lee nhấn mạnh: “Quốc phòng tự chủ chính là chủ quyền. Khi chúng ta có thể tự bảo vệ mình, chúng ta mới có thể quyết định tương lai của đất nước”.

Tổng thống Lee Jae Myung cam kết tiếp tục thúc đẩy quốc phòng tự chủ, đồng thời cho biết nước này sẽ bổ sung thêm các khí tài quân sự chủ lực, trong đó có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu sân bay kết hợp phương tiện có người lái và không người lái.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng xác định công nghiệp quốc phòng là một ngành chiến lược, nhấn mạnh cần ứng dụng công nghệ tiên tiến để duy trì “khoảng cách vượt trội” với các đối thủ trên thế giới. Ông cam kết hỗ trợ ngành đóng tàu quốc phòng phát triển, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu và hợp tác quốc tế, qua đó đưa ngành công nghiệp quốc phòng trở thành một động lực tăng trưởng mới của kinh tế Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại lễ ra mắt tàu khu trục lớp Aegis 8.200 tấn ROKS Daeho Kim Jong Seo ở thành phố Ulsan, ngày 30/9/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ROKS Daeho Kim Jong Seo là chiếc cuối cùng trong kế hoạch đóng 6 tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis do nước này tự thiết kế và chế tạo.