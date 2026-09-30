Quân sự thế giới hôm nay, 30-9: Mỹ khép lại 23 năm hiện diện quân sự tại Iraq
Quân sự thế giới hôm nay (30-9) có những nội dung sau: USS Idaho hoàn thành chuyến triển khai đầu tiên tại châu Âu; phi công Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chương trình huấn luyện lái máy bay chiến đấu Typhoon tại Anh; Tổng thống Mỹ bác tin đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran; Thế giới thời đàm: Bước ngoặt quan trọng.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/quan-su-the-gioi-hom-nay-30-9-my-khep-lai-23-nam-hien-dien-quan-su-tai-iraq-64640