Quân sự thế giới hôm nay, 30-9: Mỹ khép lại 23 năm hiện diện quân sự tại Iraq

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 công bố “Thỏa thuận Nhà Trắng về Siêu trí tuệ”, trong đó kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao trách nhiệm trong phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Động thái diễn ra trong bối cảnh Washington vừa muốn duy trì tốc độ phát triển AI, vừa chịu sức ép phải kiểm soát những rủi ro ngày càng rõ của công nghệ này.