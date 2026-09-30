Xung đột giữa hai phi công khiến máy bay FlyDubai phải chuyển hướng khẩn cấp

Một máy bay của hãng FlyDubai. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Mỹ ngày 30/9, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay trên đã giảm độ cao hơn 5.300 m, từ khoảng 10.400 m xuống 5.060 m chỉ trong 2 phút vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng theo giờ miền Đông Mỹ. Sau đó, máy bay phát tín hiệu khẩn cấp vào lúc 1 giờ 32 phút sáng theo giờ miền Đông Mỹ.

Một quan chức Israel tiết lộ sự việc không phải là vụ không tặc và nói rằng họ hiểu đây là sự cố nội bộ giữa các nhân viên trên máy bay.

Sự việc đã khiến Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel tiến hành tham vấn an ninh. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói rằng các máy bay chiến đấu của Israel cũng được điều động sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp.

Dự kiến máy bay sẽ hạ cánh xuống Saudi Arabia trong thời gian ngắn tới.