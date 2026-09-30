Tình báo Hàn Quốc hé lộ mục đích của ông Zelensky khi công khai vụ tù binh Triều Tiên

Hình ảnh hai binh sĩ Triều Tiên bị các lực lượng của Ukraine bắt giữ ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga đang được giam giữ ở Kiev. Ảnh cắt từ clip của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố trên website của cơ quan này chiều ngày 11/1/2024

Ngày 30/9, một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết cơ quan tình báo nước này nhận định rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể đã công khai việc chuyển hai tù binh chiến tranh Triều Tiên sang Hàn Quốc nhằm gia tăng sự ủng hộ của công chúng Hàn Quốc đối với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo cơ quan truyền thông châu Âu Euronews ngày 30/9, Hàn Quốc viện dẫn quy định trong nước cấm hỗ trợ quân sự cho các quốc gia đang có chiến tranh, cho đến nay chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Tuần trước, ông Zelensky tiết lộ rằng Ukraine đã đưa hai binh sĩ Triều Tiên sang Hàn Quốc, đồng thời cho biết họ "không dễ bị bắt sống".

Vài giờ sau phát biểu của ông Zelensky tại Liên hợp quốc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bày tỏ sự bất bình. Seoul cho rằng việc giữ bí mật là yếu tố then chốt để bảo vệ thân nhân của các tù binh chiến tranh trước bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra tại Triều Tiên.

Vào hôm 28/9, Seoul đã triệu Đại sứ Ukraine tại Hàn Quốc để bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về việc Kiev công khai thông tin liên quan đến vụ chuyển giao này.

Nghị sĩ Yoo Yeong-ha cho biết cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định ông Zelensky "có thể đã quyết định công khai việc chuyển giao" với hy vọng động thái này có thể "tạo ra sự ủng hộ của công chúng tại Seoul đối với việc cung cấp vũ khí và các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine".

Một nghị sĩ khác, ông Youn Kun-young, cho biết hai tù binh chiến tranh đã từ Ukraine tới Hàn Quốc vào giữa tháng 9.

Nghị sĩ Youn dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết họ "nhìn chung có sức khỏe tốt, không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng", đồng thời nói thêm rằng "nguyện vọng tới Hàn Quốc của hai người đã được xác nhận nhiều lần".

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết "do vấn đề này liên quan đến sự an toàn cá nhân của những người có liên quan và gia đình họ", cho nên hai bên là Seoul và Kiev đã "nhất trí xử lý vấn đề một cách bí mật".

Ngày 30/9, Nghị sĩ Yoo nói rằng không có thỏa thuận nào giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Ukraine về việc giữ bí mật vấn đề này, nhưng các quan chức ngoại giao của hai bên đã nhất trí duy trì tính bảo mật trong quá trình trao đổi.

Nghị sĩ Yoo cho biết thêm: "Ngay từ khi bắt đầu các cuộc thảo luận, phía Ukraine đã chủ động yêu cầu giữ bí mật nghiêm ngặt, viện dẫn những lo ngại về tác động tiềm tàng đối với các cuộc trao đổi tù binh trong tương lai (với Liên bang Nga)".

Ukraine đã bắt giữ hai binh sĩ Triều Tiên này vào đầu năm ngoái trong số các binh sĩ mà Bình Nhưỡng triển khai tham chiến cho Moskva (Moscow).

Một trong hai người nói với truyền thông Hàn Quốc rằng anh bị gọi nhập ngũ khi 17 tuổi và từng phục vụ trong một đơn vị trinh sát.

Trước đó, một nghị sĩ Hàn Quốc cho biết hai người mong muốn được sống một "cuộc sống bình thường" tại Hàn Quốc.

Tranh cãi này cũng có nguy cơ làm phức tạp thêm các đề nghị của Kiev đối với Seoul về việc cung cấp vũ khí.

Cho đến nay, Hàn Quốc viện dẫn quy định trong nước cấm hỗ trợ quân sự cho các quốc gia đang có chiến tranh, vẫn chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Tuy nhiên, Hàn Quốc đã cân nhắc các đề nghị cung cấp vũ khí phòng thủ, đặc biệt kể từ khi Triều Tiên triển khai binh sĩ hỗ trợ Liên bang Nga đẩy lùi cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào khu vực Kursk năm 2024.