Xung đột Trung Đông: Iran nhận được phản hồi chính thức của Mỹ về đề xuất 7 ngày, Trung Quốc kêu gọi nối lại đối thoại

Iran đã đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt giao tranh với Mỹ và mở lại eo biển Hormuz. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu với hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA, người phát ngôn chính phủ nước này Fatemeh Mohajerani cho biết, tại cuộc họp nội các cùng ngày, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trình phản hồi của phía Mỹ lên Tổng thống Masoud Pezeshkian. Bà không tiết lộ nội dung phản hồi.

Sau 7 tháng xung đột, Mỹ và Iran đã nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tuần trước. Tehran cho biết đã đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường chiến lược có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt.

Theo các nguồn tin truyền thông, bản kế hoạch mới của Iran yêu cầu chấm dứt toàn bộ các hành động thù địch tại Trung Đông trong 7 ngày, bao gồm cả Lebanon và Yemen. Bên cạnh đó, Tehran cũng đưa ra các điều kiện cốt lõi gồm: Mỹ phải giải tỏa ít nhất 12 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran và chấm dứt chiến dịch phong tỏa hàng hải của quân đội Mỹ. Đúng vào ngày thứ 7 của thỏa thuận ngừng bắn, Iran sẽ chính thức mở lại tuyến hàng hải Hormuz.

Tuy nhiên, hôm 27/9, Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất trên. Mặc dù vậy, Tehran cho biết vẫn chờ phản hồi chính thức thông qua các nhà trung gian Qatar.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran đã giảm bớt trong những tuần gần đây, song Washington tiếp tục gia tăng các biện pháp kinh tế nhằm vào Tehran, trong đó áp đặt trừng phạt đối với các hãng hàng không của nước Cộng hòa Hồi giáo và cảnh báo sẽ có lập trường cứng rắn đối với các công ty nước ngoài hỗ trợ những doanh nghiệp này.

Trong khi đó, đối thoại giữa hai nước chưa có tiến triển cụ thể. Về vấn đề này, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn đã kêu gọi Iran và Mỹ “lựa chọn hòa bình, tái cam kết với Bản ghi nhớ Islamabad và sớm nối lại đối thoại, đàm phán”.

Tái khẳng định Bắc Kinh ủng hộ giải quyết bất đồng bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao, đồng thời, ông Quách cho biết, ngay từ khi xung đột bắt đầu, Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy chấm dứt giao tranh và tiến hành đàm phán hòa bình.

Theo quan chức ngoại giao trên, Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến và đề xuất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông.