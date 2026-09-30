Dự và chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Lê Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34; Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn.

Sư đoàn 320 diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật. Ảnh: ĐVCC

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra trình độ tổ chức, chỉ huy, khả năng hiệp đồng và chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội.

Theo tình huống giả định, sau khi địch đổ bộ đường không, Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 2 nhanh chóng cơ động, triển khai đội hình tiến công. Các lực lượng hỏa lực gồm cối 100mm, cối 82mm, súng diệt tăng và súng máy phòng không 12,7mm chiếm lĩnh trận địa, chế áp mục tiêu, tạo điều kiện cho bộ binh cơ giới phát triển chiến đấu.

Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 2 (Trung đoàn 48) diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật. Ảnh: ĐVCC

Nắm chắc thời cơ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 2 Nguyễn Trọng Thuận chỉ huy các hướng, mũi cơ động áp sát, tổ chức xung phong đánh chiếm mục tiêu. Xe chiến đấu bộ binh phát huy hỏa lực pháo 73mm, phối hợp với bộ binh, từng bước tiêu diệt các hỏa điểm, phương tiện và lực lượng địch tại khu vực điểm cao 315, bình độ 300.

Trong quá trình phát triển chiến đấu, đơn vị linh hoạt xử trí các tình huống địch sử dụng máy bay, trực thăng vũ trang và chất độc hóa học; vận chuyển đạn, cứu chữa, chuyển thương binh về tuyến sau, bảo đảm các hướng, mũi duy trì chiến đấu.

Khi địch co cụm, rút chạy, Tiểu đoàn kịp thời tổ chức lại lực lượng, đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu, hình thành các mũi tiến công, kết hợp hỏa lực chế áp với xung phong, tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch, hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 tặng quà chúc mừng các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ diễn tập. Ảnh: ĐVCC

Qua diễn tập, đơn vị rút ra kinh nghiệm trong tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa bộ binh, xe chiến đấu và hỏa lực; duy trì chiến đấu liên tục, xử trí tình huống và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong điều kiện chiến đấu phức tạp.

Đây là cơ sở để Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 2 bổ sung, hoàn thiện phương án, khắc phục những mặt còn hạn chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.