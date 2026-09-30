Iran thúc đẩy đa dạng hóa các tuyến thương mại trong bối cảnh rủi ro hàng hải

Quang cảnh cảng Chabahar của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran đang mở rộng các tuyến đường bộ và đường sắt nhằm duy trì hoạt động thương mại với các đối tác, trong bối cảnh hoạt động vận tải hàng hải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro do xung đột tại khu vực.

Theo nghị sỹ Meisam Zohourian, thành viên Đoàn Chủ tịch Quốc hội Iran, hệ thống đường bộ và đường sắt hiện có của nước này có khả năng vận chuyển lượng hàng hóa tương đương khoảng 400.000 thùng dầu mỗi ngày.

Tehran hiện khai thác kết hợp những tuyến đường bộ, đường sắt và hệ thống cảng phía Bắc để duy trì dòng hàng hóa với các đối tác.

Theo ông Zohourian, việc đưa vào hoạt động 3 tuyến đường sắt và mở rộng năng lực tại các cảng phía Bắc Iran đã góp phần đưa khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt từ Trung Quốc tới Iran tăng gấp 10 lần kể từ khi Mỹ áp đặt phong tỏa đường biển.

Tuy nhiên, nghị sỹ Iran thừa nhận các tuyến vận tải trên bộ không thể thay thế hoàn toàn hoạt động thương mại bằng đường biển, do các tuyến đường sắt và đường bộ có năng lực thấp hơn đáng kể so với vận tải bằng tàu biển.

Dù vậy, các tuyến này có thể đóng vai trò là phương án thay thế trong những tình huống khẩn cấp, đồng thời góp phần tăng mức độ an toàn và tạo thêm hành lang thương mại trong trường hợp các tuyến hàng hải bị gián đoạn.

Việc mở rộng vận tải đường sắt diễn ra trong bối cảnh Iran đang tìm kiếm các phương án thay thế cho thương mại hàng hải do tác động của xung đột và những biện pháp phong tỏa của Mỹ./.