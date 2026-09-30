Sáu triệu thùng dầu thô của Iran bị tịch thu âm thầm vượt Đại Tây Dương đến Mỹ

Hình ảnh do Bộ Chiến tranh Mỹ đăng trên mạng xã hội X ngày 21/4/2026 cho thấy lực lượng Mỹ tiếp cận tàu chở dầu bị chặn do có liên quan tới Iran. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Lực lượng Mỹ đã bắt giữ những con tàu này khi Tổng thống Donald Trump lần đầu áp đặt lệnh phong tỏa hải quân với Iran.

Theo truyền thông Mỹ, hai tàu Tifani và Majestic X hiện đang ở ngoài khơi Brazil, sau khi bị lực lượng chức năng khám xét và bắt giữ tại Ấn Độ Dương hồi tháng 4. Tàu thứ ba Lenore, còn được biết đến với tên Davina, vừa vượt qua Mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi và đang đi về phía Tây, hướng vào Đại Tây Dương, sau khi bị chặn giữ tại Ấn Độ Dương hồi tháng 6.

Công ty thông tin hàng hải Tanker Trackers đăng trên mạng xã hội X: "Gần sáu triệu thùng dầu thô của Iran bị tịch thu (trị giá gần 600 triệu USD) đang âm thầm vượt Đại Tây Dương để đến Mỹ".

Nếu các tàu chở dầu của Iran thực sự cập cảng Mỹ, nhiều khả năng điểm đến sẽ là khu vực ven biển bang Texas – nơi tập trung các nhà máy lọc dầu hàng đầu.

Mỹ đã triển khai lệnh phong tỏa hải quân vào tháng 4, nhắm vào tàu thuyền tìm cách ra vào các cảng của Iran. Lệnh này cũng áp dụng đối với các tàu có liên hệ với Iran ở bất kỳ đâu trên thế giới, bao gồm cả khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ nhờ một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn vào mùa Hè, ông Trump đã tái áp đặt lệnh này chỉ vài tuần sau đó, khi chuyển hướng từ biện pháp quân sự sang chiến tranh kinh tế.

Trong khi đó, cơ chế pháp lý mà chính quyền Tổng thống Trump đang sử dụng để bắt giữ tàu chở dầu và thực thi việc tịch thu được gọi là luật về chiến lợi phẩm.

Khác với các quy định về tịch thu dân sự vốn khiến chính phủ Mỹ phải xác định hành vi vi phạm quy định pháp luật cụ thể và chứng minh thẩm quyền tài phán, luật về chiến lợi phẩm không yêu cầu bên bắt giữ phải có lệnh của tòa án hay gắn việc tịch thu một con tàu với hành vi vi phạm đạo luật hiện hành.

Tại Mỹ, các quy định pháp lý về tàu thuyền bị bắt giữ làm chiến lợi phẩm được quy định trong Hiến pháp.