Giới chức Israel nghi sự cố khẩn cấp của FlyDubai liên quan khủng bố

Một máy bay của hãng FlyDubai. Ảnh: Wikimedia Commons

Ngày 30/9, máy bay FlyDubai chở 174 hành khách, trong đó có 27 trẻ em, đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia sau khi xảy ra một cuộc ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái. Vụ việc khiến máy bay phát các tín hiệu khẩn cấp và ban đầu làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra không tặc. Israel đã điều các máy bay chiến đấu để ứng phó.

Máy bay khởi hành từ Dubai lúc 7h05 sáng (giờ địa phương), dự kiến hạ cánh tại sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv khoảng 9h30 cùng ngày. Khoảng 90 phút sau khi cất cánh, khi đang bay trong không phận Jordan, máy bay phát mã 7700 trên bộ phát đáp, tín hiệu quốc tế cho biết máy bay đang trong tình trạng khẩn cấp.

Sau đó, máy bay phát mã 7500, tín hiệu được sử dụng để thông báo tình trạng can thiệp trái phép vào máy bay và thường được liên hệ với khả năng xảy ra không tặc. Máy bay quay đầu, bay trở lại không phận Saudi Arabia và hạ độ cao.

Trước tình hình này, Không quân Israel đã điều máy bay chiến đấu xuất kích, trong khi các cơ quan an ninh tìm cách xác định diễn biến trên máy bay. Một quan chức an ninh Israel khi đó cho biết chưa có bằng chứng xác nhận máy bay bị không tặc, song việc không thể liên lạc với phi công khiến nhà chức trách lo ngại.

Vụ việc dẫn tới phản ứng an ninh quy mô lớn tại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz triệu tập cuộc tham vấn an ninh khẩn cấp. Cục Tác chiến Cảnh sát Israel chỉ đạo thành lập trung tâm chỉ huy chung với các cơ quan an ninh khác để phối hợp xử lý tình hình.

Tổng Thanh tra Cảnh sát Danny Levy tiến hành đánh giá tình hình và tuyên bố lực lượng chức năng “chuẩn bị cho mọi kịch bản”. Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cũng tiến hành đánh giá tình hình cùng Tư lệnh Không quân Israel, người đứng đầu Cục Tác chiến, người đứng đầu Cục Tình báo Quân đội và một số chỉ huy khác.

Trong quá trình xác minh, giới chức Israel xác định tín hiệu khẩn cấp dường như không xuất phát từ một vụ không tặc mà liên quan đến cuộc ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái. Nguyên nhân dẫn tới vụ xô xát chưa được công bố.

Theo Kênh 12, các cuộc thảo luận khẩn cấp đang diễn ra tại Israel liên quan đến vụ việc. Một quan chức cấp cao của Israel nói với kênh này rằng “một thảm họa tồi tệ nhất đã được ngăn chặn” trên chuyến bay, đồng thời cho biết viên phi công phụ đang bị điều tra trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy người này có thể đã cố gắng giành quyền kiểm soát máy bay nhằm mục đích đâm xuống đất.

Truyền thông tiếng Do Thái dẫn các nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết viên phi công phụ người Oman đang bị giới chức Saudi Arabia thẩm vấn tại chỗ, sau khi bị cáo buộc đâm cơ trưởng người UAE và âm mưu cho máy bay đâm xuống đất. Một số hành khách cũng được dẫn lời cho rằng một trong hai phi công đã có ý định cho máy bay đâm xuống đất nhưng bị phi công còn lại ngăn chặn với sự hỗ trợ của hành khách.

Tuy nhiên, các khả năng khác vẫn đang được xem xét, trong đó có khả năng phi công gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần không liên quan đến động cơ chính trị hoặc tư tưởng dân tộc.

Máy bay sau đó tiếp tục bay ở tầm thấp trong không phận Saudi Arabia và hạ cánh an toàn tại nước này. Toàn bộ hành khách vẫn ở trên máy bay.

Hiện chưa có tuyên bố chính thức về diễn biến vụ việc từ chính quyền Israel, Saudi Arabia hoặc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).