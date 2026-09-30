Thủ tướng Anh để ngỏ khả năng tái gia nhập EU

“Tôi muốn nói rất rõ và thẳng thắn rằng: Brexit đã gây ra nhiều tác hại hơn là mang lại lợi ích. Tôi đã từng nói điều đó và chẳng có lý do gì để phủ nhận. Tôi cũng đã viết rằng tôi muốn được chứng kiến Anh tái gia nhập EU trong cuộc đời mình. Vì vậy, chẳng có lý do gì để tôi nói khác đi,” Thủ tướng Anh Andy Burnham nói trong cuộc phỏng vấn với BBC Radio ngày 30/9 khi được hỏi liệu ông có muốn Anh tái gia nhập EU hay không.

Ông Burnham cho biết dù bản thân muốn Anh tái gia nhập EU, điều đó không đồng nghĩa rằng việc này phải diễn ra “ngay lập tức”, bởi London “cần hiểu rõ bản chất của từng phương án khi xem xét các lựa chọn khác nhau”.

“Tôi muốn xem xét các lựa chọn và tôi nghiêm túc về điều đó. Chúng ta có thể giữ nguyên tình trạng hiện nay. Đó chắc chắn là một lựa chọn nếu mọi người cho rằng đây là vị trí phù hợp để Anh tiếp tục duy trì.

Chúng ta có thể xem xét đề xuất về một liên minh thuế quan. Chúng ta cũng có thể xem xét việc tham gia thị trường chung, hoặc chúng ta có thể đi xa hơn nữa. Như vậy, rõ ràng có nhiều phương án cần được cân nhắc. Chúng ta phải xem xét phương án nào khả thi cũng như những ưu và nhược điểm của từng phương án,” Thủ tướng Anh nói.

Theo ông Andy Burnham, Anh không thể trải qua thêm một thập niên giống như thập niên vừa qua, với quá nhiều sự trì trệ và quá nhiều chia rẽ.

“Không thể cứ để vấn đề này lơ lửng mà không có câu trả lời. Phải xác định rõ chúng ta muốn đưa Anh đi theo hướng nào trong thập niên tới. Tôi đã kêu gọi mọi người cùng tham gia với tôi trong việc này,” nhà lãnh đạo Anh tuyên bố.

Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: X/@andyburnham (tài khoản X của ông Burnham)

Anh tổ chức trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU ngày 23/6/2016, với 51,9% cử tri bỏ phiếu ủng hộ rời khối và 48,1% lựa chọn ở lại. Sau hơn ba năm đàm phán, Anh chính thức rời EU ngày 31/1/2020. Sự kiện Anh rời EU được gọi là “Brexit”, từ ghép của ‘Britain’ (nước Anh) và ‘Exit’ (rời khỏi).

Theo The Guardian, một số mục tiêu của Brexit đã được thực hiện, như trao cho Anh quyền tự chủ lớn hơn trong chính sách thương mại và nhập cư. Tuy nhiên, tác động của Brexit vẫn gây tranh cãi khi Anh phải đối mặt với những hệ quả về kinh tế và đối ngoại.

Về kinh tế, sau Brexit, hoạt động thương mại giữa Anh và EU phát sinh thêm thủ tục hải quan và các rào cản phi thuế quan, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. Công dân mang hộ chiếu Anh phải đối mặt với nhiều hạn chế đi lại hơn. Các doanh nghiệp cử nhân viên sang EU theo hợp đồng ngắn hạn cũng phải thực hiện thêm các thủ tục hành chính.

Về đối ngoại, Anh không còn tham gia quá trình hoạch định chính sách đối ngoại và an ninh chung của EU, do đó phải duy trì ảnh hưởng tại châu Âu thông qua các cơ chế hợp tác khác.

Theo The Guardian, việc trở lại EU có thể giúp GDP của Anh tăng thêm khoảng 3-5%. Tuy nhiên, việc tái gia nhập EU có thể đòi hỏi Anh tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và sẽ cần quá trình đàm phán với EU, dự kiến kéo dài nhiều năm. Bên cạnh đó, The Guardian nhận định EU có thể yêu cầu những cam kết chắc chắn về định hướng lâu dài của Anh đối với khối.