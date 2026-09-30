Mỹ rút hết quân khỏi Iraq sau hơn 2 thập niên

Máy bay vận tải quân sự của Mỹ đậu tại Trại Victory gần Sân bay Quốc tế Baghdad, Iraq, ngày 29-9-2026

Việc rút quân được Washington và Baghdad thống nhất năm 2024 dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, sau đó được chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thực hiện.

Chính phủ Iraq khẳng định ngày 30-9-2026 là thời hạn cuối cùng, đồng thời coi ngày 1-10 là thời điểm mở ra giai đoạn không còn lực lượng quân sự nước ngoài tại nước này.

Đa số người dân Iraq ủng hộ việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ vì coi đây là bước khôi phục chủ quyền.

Tuy nhiên, một số chuyên gia và quan chức an ninh lo ngại các lực lượng Iraq, dù đã được Mỹ huấn luyện và hỗ trợ tài chính, vẫn chưa đủ khả năng tự ứng phó với toàn bộ thách thức trong nước.

Rủi ro trước mắt là khả năng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lợi dụng khoảng trống tình báo và giám sát để củng cố các mạng lưới bí mật.

Dù mất toàn bộ vùng lãnh thổ từng kiểm soát trong giai đoạn 2014-2017, tổ chức này vẫn duy trì các nhóm nhỏ hoạt động tại những khu vực hẻo lánh của Iraq.

Lực lượng Mỹ trước đây cung cấp cho phía Iraq thông tin tình báo, giám sát trên không, trinh sát và hỗ trợ hậu cần trong các chiến dịch chống khủng bố.

Một nguy cơ khác là các nhóm vũ trang có thể tăng cường ảnh hưởng đối với đời sống chính trị, cơ quan an ninh và những thiết chế nhà nước Iraq.

Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003 và lật đổ chính quyền Saddam Hussein. Quân đội Mỹ rút khỏi nước này cuối năm 2011 nhưng quay trở lại chưa đầy 3 năm sau theo đề nghị của Baghdad nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống IS.

Khoảng 4.500 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong hơn 20 năm chiến tranh và hoạt động quân sự tại Iraq.

Trong cuộc xung đột với Iran năm nay, 7 trong số 18 quân nhân Mỹ được xác nhận thiệt mạng đã tử vong tại Iraq.

Theo Reuters, AP