Sáng mai (2-10), hồ Đồng Mô xả lũ

Số liệu quan trắc cho thấy, mực nước hồ Đồng Mô hiện dao động ở mức +21,50m. Mực nước Sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc ở mức +6,64m, dưới mực nước báo động II (+7,20m).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo tiếp tục có mưa. Lưu vực hồ Đồng Mô có khả năng có mưa to, lượng nước về hồ sẽ tiếp tục tăng.

Tràn Ngải Sơn hồ Đồng Mô dự kiến xả lũ vào sáng mai (2-10). Ảnh minh hoạ.

Để đảm bảo phòng chống thiên tai, an toàn công trình hồ đập, vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích dự kiến vận hành mở 4 cửa van tràn Ngải Sơn của hồ Đồng Mô.

Thời gian vận hành xả tràn Ngải Sơn dự kiến bắt đầu từ 8h00 sáng mai (2-10), với độ mở mỗi cửa van là 10 - 20 cm, tương ứng lưu lượng xả dự kiến khoảng 15 - 30 m3/s.

Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Sông Tích đề nghị UBND, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường, xã lưu vực hồ Đồng Mô thông báo kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, người dân được biết thông tin về việc vận hành xả lũ tràn Ngải Sơn.

Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng phương án để phòng, tránh và chủ động trong sinh hoạt, các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra khi vận hành tràn Ngải Sơn.

Các xã, phường có nguy cơ ảnh hưởng cần đặc biệt lưu ý trong đợt này gồm: Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Phúc Thọ, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú và Quảng Bị.

Riêng đối với UBND, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương, Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích đề nghị tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, khuyến cáo người dân tuyệt đối không câu cá, không tụ tập, không vui chơi, không đến gần khu vực tràn Ngải Sơn, đặc biệt là khu vực nước chảy xiết qua tràn.