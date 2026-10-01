Đảng ủy Binh đoàn 12 quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên Binh đoàn 12 được nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2-8-2026 về “Công tác người Việt Nam ở nước ngoài”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28-8-2026 về “Phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 về “Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Đại tá Nguyễn Bá Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 12 quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”.

Hội nghị nghe quán triệt, triển khai Chỉ thị số 899-CT/QUTW ngày 30-8-2026 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Lực nhấn mạnh: Đây là thời điểm toàn Binh đoàn 12 bước vào giai đoạn cao điểm để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; áp lực tiến độ trên các công trình, dự án rất lớn; cán bộ, đảng viên, người lao động thường xuyên tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, thi công đêm. Do vậy, Đảng ủy Binh đoàn 12 quyết định tổ chức hội nghị vào buổi tối để vừa bảo đảm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa để cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, phục vụ quá trình học tập, công tác và thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Thế Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 12 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Mục đích của hội nghị không dừng lại ở việc học tập, quán triệt mà quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện, chuyển từ nhận thức thành hành động, từ quyết tâm thành kết quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Binh đoàn 12. Do vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 12 yêu cầu các cơ quan chức năng của Binh đoàn bám sát kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp trên để rà soát, cụ thể hóa, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 12 ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trong đảng bộ.

Đối với các cấp ủy, chi bộ trực thuộc, sau hội nghị này tổ chức quán triệt, học tập cho các đối tượng còn lại. Đồng thời, trên cơ sở kế hoạch, chương trình của Đảng ủy Binh đoàn 12, các đồng chí quán triệt, cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm khâu triển khai thực hiện có tính khả thi, đạt kết quả cao nhất.

Quang cảnh hội nghị.

Với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, lãnh đạo Binh đoàn 12 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng đến khâu kiểm tra, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để điều chỉnh, để việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị mới sát thực tế, đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.