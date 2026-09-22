Sáng 22/9, giá bạc giảm nhẹ

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Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 5 phút sáng 22/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.976.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.044.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.978.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.046.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 22/9. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 22/9 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.223.000 đồng/lượng và 2.292.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 59.280.000 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 61.120.000 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.221.000-2.290.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 59.227.000 đồng/kg (mua vào)-61.067.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.232.000 đồng/lượng, bán ra 2.304.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 59.520.000 đồng/kg (mua vào)-61.440.000 đồng/kg (bán ra).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 22/9. (Nguồn: kitco.com)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 6 phút sáng 22/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giảm nhẹ so phiên trước và neo ở ngưỡng 66,23 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 65,60-67,17 USD/ounce. Sự biến động của giá bạc được ghi nhận vào thời điểm giá dầu giảm giúp làm dịu lo ngại về lạm phát và hạ thấp kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất. Hiện giá dầu đang bước sang phiên giảm thứ tư liên tiếp trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông được đẩy mạnh, cùng với dòng chảy năng lượng từ khu vực này tiếp tục được duy trì.

Tổng thống Donald Trump dự kiến có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào cuối ngày 22/9 và ông cũng có thể gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề sự kiện này.

Trong khi đó, giá dầu thấp hơn giúp giảm áp lực lạm phát, qua đó làm dịu kỳ vọng FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Chủ tịch FED Chicago Austan Goolsbee cho rằng ngân hàng Trung ương không thể bỏ qua những cú sốc nguồn cung lặp lại và kéo dài, trong khi Chủ tịch FED St. Louis Alberto Musalem nhận định có thể cần tiếp tục tăng lãi suất để đạt được mục tiêu lạm phát của định chế tài chính lớn nhất thế giới.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi những thông tin quan trọng dự kiến được các quan chức FED John Williams và Tom Barkin đưa ra vào cuối ngày hôm nay.

Theo phân tích của chuyên gia Bruce Powers, giá bạc vẫn có triển vọng tiếp tục đà tăng bắt đầu từ sau mức đáy điều chỉnh 54,78 USD hồi tháng 7. Trong tuần trước, giá bạc đã thiết lập một đáy dao động cao hơn ở mức 62,31 USD, đồng thời hoàn tất mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đợt tăng trước đó và kiểm định thành công vùng hỗ trợ tại đường trung bình động 50 ngày.

Thách thức lớn về kháng cự đối với giá bạc sẽ là đường trung bình động 200 ngày, hiện nằm gần mức 73,14 USD. Giá bạc đã giao dịch dưới đường trung bình này kể từ tháng 6, sau khi đường này từng đóng vai trò là vùng hỗ trợ động cho xu hướng tăng kể từ tháng 4/2025. Trong đợt tăng gần đây, giá bạc cũng đã kiểm định thành công đường trung bình động 200 ngày với vai trò là kháng cự, trước khi đạt đỉnh 71,18 USD vào tháng 8.

Nếu giá bạc vượt lên trên mức đỉnh được thiết lập vào tháng 8, kịch bản này sẽ báo hiệu đà tăng thứ hai kể từ mức đáy tháng 7 tiếp tục được duy trì. Điều này cho thấy nhiều khả năng giá sẽ vượt mức đỉnh tháng 8 trên đường hướng tới đường trung bình động 200 ngày, nếu vùng hỗ trợ quan trọng tại đường trung bình động 50 ngày tiếp tục được duy trì.

Trong khi đó, chuyên gia Christopher Lewis cho rằng, giá bạc đang tiếp tục dao động trong biên độ 60-70 USD khi các đường trung bình động đi ngang và lãi suất tại Mỹ vẫn ở mức cao, khiến động lực tăng giá suy yếu.

Trong phiên giao dịch đầu ngày 21/9, thị trường bạc biến động giằng co, dao động trong biên độ hẹp, trong khi tiếp tục tìm hướng đi tiếp theo. Theo quan điểm của ông Lewis, một trong những yếu tố chi phối lớn nhất đối với thị trường bạc hiện nay là lãi suất.

Lãi suất tại Mỹ đã giảm nhẹ trong đầu phiên ngày 21/9 song vẫn neo ở mức cao. Giá bạc hiện dao động quanh cả hai đường EMA 50 ngày và EMA 200 ngày. Cả hai đường đều đang đi ngang, cho thấy thị trường hiện chưa có nhiều động lực rõ rệt. Mức 60 USD ở phía dưới là vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi mức 70 USD ở phía trên là ngưỡng kháng cự đáng kể. Kể từ tháng 6, giá bạc vẫn chủ yếu dao động trong khu vực này. Ông Lewis cho rằng, thị trường sẽ phải đưa ra một quyết định rõ ràng hơn về hướng đi của bạc, nhưng trong bối cảnh lạm phát năng lượng đang ở mức rất cao, giá kim loại trắng khó có thể bứt phá mạnh.

Lãi suất cao gây bất lợi cho giá bạc, bởi xét cho cùng, nhà đầu tư dễ dàng nắm giữ các tài sản trên giấy tờ hơn là phải lưu trữ bạc vật chất. Trong khi đó, vấn đề lạm phát hiện nay chủ yếu bắt nguồn từ năng lượng khiến tình hình trở nên đặc biệt, bởi đồng USD không phải là nguyên nhân duy nhất. Thông thường, bạc rất nhạy cảm với diễn biến tăng-giảm của đồng USD, nhưng hiện tại, yếu tố đáng chú ý hơn là lãi suất và mức lợi suất hấp dẫn từ trái phiếu kỳ hạn 10 năm, 2 năm và các kỳ hạn khác.

Chung quy lại, chuyên gia Lewis cho rằng, thị trường bạc vẫn đang trong trạng thái biến động giằng co và chưa có dấu hiệu cho thấy tình trạng này sẽ sớm thay đổi.