Thương hiệu quốc gia Việt Nam cán mốc 462 tỷ USD, lọt Top 32 thế giới

Tại buổi giới thiệu về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức vào chiều 29/9, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết: Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trải qua 23 năm triển khai với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp cả nước.

Theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng.

Giai đoạn 2020 - 2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%.

Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: Moit

Riêng trong Top 10 năm 2026, có 5 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm. Đây là những kết quả đáng tự hào, cho thấy tiềm lực và sự trưởng thành của thương hiệu Việt.

Hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng thương hiệu quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong khẳng định bản sắc và vị thế đất nước.

Theo định hướng đó, Chương trình tiếp tục phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và hợp tác quốc tế.

Qua đó, mỗi thương hiệu Việt vươn xa sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và sáng tạo.

“Để cụ thể hóa định hướng ấy, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp sau công nhận, chú trọng quản trị và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, gắn xúc tiến thương mại với mở rộng thị trường”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng đồng thời đề nghị các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tăng cường liên kết và chia sẻ kinh nghiệm.

Với bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của doanh nhân Việt Nam, Thứ trưởng tin tưởng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục khẳng định vị thế bằng chất lượng sản phẩm, uy tín kinh doanh và trách nhiệm với xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, qua quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ, đánh giá và thẩm định theo hệ thống tiêu chí của Chương trình, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại kỳ xét chọn thứ 10 năm 2026.

Danh sách sản phẩm được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành, lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, thực phẩm; dược phẩm, thiết bị y tế; tài chính, ngân hàng; viễn thông, công nghệ; vận tải, logistics; thương mại và dịch vụ.