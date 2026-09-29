'Thủ phủ' tỷ phú của nước Mỹ

Jensen Huang, CEO Nvidia, nằm trong nhóm những người giàu nhất nước Mỹ đang sống tại bang California. Ảnh: Reuters.

California tiếp tục là nơi tập trung nhiều người giàu nhất nước Mỹ, theo danh sách Forbes 400 năm 2026. Có tới 85 cư dân của bang này góp mặt trong bảng xếp hạng 400 người giàu nhất quốc gia, theo New York Post.

Con số này đưa California đứng đầu danh sách các bang có nhiều thành viên Forbes 400 nhất. New York đứng thứ hai với 54 người, tiếp đến là Florida với 49 và Texas với 43 người.

Sự áp đảo của California gắn với vị thế của bang này trong ngành công nghệ Mỹ. Nhiều cái tên giàu nhất bang là những người sáng lập hoặc lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn.

Theo Forbes, Larry Page, đồng sáng lập Google, là người giàu nhất California với tài sản ước tính 278 tỷ USD, đồng thời đứng thứ ba trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ.

Theo sau là Sergey Brin, đồng sáng lập Google và Mark Zuckerberg, CEO Meta. Jensen Huang, CEO Nvidia, cũng nằm trong nhóm những người giàu nhất California. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và nhu cầu chip phục vụ các trung tâm dữ liệu đã góp phần đưa tài sản của nhiều doanh nhân công nghệ tăng mạnh.

Danh sách Forbes 400 năm nay có 34 người lần đầu góp mặt. Tổng tài sản của 400 thành viên đạt khoảng 8.000 tỷ USD, tăng đáng kể so với 6.600 tỷ USD của năm trước.

Sự gia tăng tài sản của nhóm siêu giàu cũng khiến tiêu chuẩn gia nhập Forbes 400 được đẩy lên mức chưa từng có. Năm 2026, một người phải sở hữu ít nhất 4,4 tỷ USD mới có thể lọt vào danh sách, cao hơn 600 triệu USD so với năm 2025 và tăng 2,7 tỷ USD so với một thập kỷ trước.

Forbes tính toán tài sản của các thành viên dựa trên dữ liệu tại ngày 4/9.

Đáng chú ý, chỉ 5 bang gồm California, New York, Florida, Texas và Illinois đã có tổng cộng 249 thành viên Forbes 400, tương đương hơn 62% danh sách. Điều này cho thấy tài sản cực lớn tại Mỹ đang tập trung mạnh ở một số trung tâm kinh tế thay vì phân bổ đồng đều trên toàn quốc.