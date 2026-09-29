Hội thảo 'Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử'

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, thương mại điện tử xuyên biên giới đã trở thành một trong những kênh quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý và hiệu quả cao.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, đây không chỉ là cơ hội mở rộng thị trường mà còn là động lực để đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hội thảo đánh dấu sự tiếp nối của mối quan hệ đối tác thành công nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại số.

Ông Đào Việt Anh, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đào Việt Anh, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại cho biết, trong bối cảnh thương mại toàn cầu chuyển dịch mạnh dưới tác động của chuyển đổi số, thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành kênh quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý.

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, đây không chỉ là cơ hội mở rộng thị trường mà còn tạo động lực đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Giai đoạn 2 tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nâng cao năng lực số và tiếp cận thị trường châu Âu.

Mục tiêu cụ thể của hội thảo lần này nhằm chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn từ Việt Nam, cùng với các câu chuyện thành công của những doanh nghiệp đã xuất khẩu thành công thông qua thương mại điện tử trong Giai đoạn 1.

Bên cạnh đó còn đó cung cấp kiến thức nền tảng về thương mại điện tử quốc tế, tiếp thị số và xây dựng thương hiệu quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng con đường xuất khẩu sang châu Âu thông qua nền tảng B2B Alibaba.com.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Bà Nguyễn Bảo Thoa, Điều phối viên quốc gia chương trình ITC SheTrades tại Việt Nam cho rằng, sản phẩm tốt chưa đủ để vào châu Âu; doanh nghiệp còn cần công nghệ, tiêu chuẩn, thương hiệu và khả năng kết nối.

Tiếp nối thành công của Giai đoạn 1 của dự án "Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử" (tháng 10/2024 - tháng 12/2025), trong đó 32 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã xây dựng sự hiện diện trên nền tảng Alibaba.com và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường quốc tế thông qua thương mại số, ITC SheTrades, phối hợp với Cục XTTM và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, tổ chức Hội thảo Khởi động Giai đoạn 2.

Mục tiêu cụ thể của hội thảo: - Chính thức khởi động Giai đoạn 2 của dự án, đồng thời giới thiệu mục tiêu, kế hoạch triển khai và tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia; - Chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn từ Việt Nam, cùng với các câu chuyện thành công của những doanh nghiệp đã xuất khẩu thành công thông qua thương mại điện tử trong Giai đoạn 1; - Cung cấp kiến thức nền tảng về thương mại điện tử quốc tế, tiếp thị số và xây dựng thương hiệu quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng con đường xuất khẩu sang châu Âu thông qua nền tảng B2B Alibaba.com.

Cơ quan Doanh nghiệp Hà Lan (RVO), thông qua Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, đã và đang tích cực hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo.

Tiếp nối những kết quả tích cực đạt được trong Giai đoạn 1, RVO tiếp tục hỗ trợ triển khai Giai đoạn 2 từ tháng 7 năm 2026 đến tháng 6 năm 2027. Dự án sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trên nền tảng Alibaba.com thông qua cơ chế đồng tài trợ chi phí, đồng thời tăng cường hệ sinh thái hỗ trợ rộng hơn thông qua việc thành lập Nhóm Thương mại điện tử Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ Việt Nam, triển khai Chương trình Đào tạo giảng viên nguồn (Training of Trainers - ToT) và tăng cường hợp tác với các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.

Thông qua các hoạt động này, dự án không chỉ hướng tới việc nâng cao mức độ sẵn sàng xuất khẩu của các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số dài hạn, xây dựng các mạng lưới doanh nghiệp vững mạnh hơn và phát triển các quan hệ đối tác thương mại bền vững giữa Việt Nam và Hà Lan.