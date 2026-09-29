Mắc ca Điện Biên lên chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines

Lễ bàn giao sản phẩm mắc ca Điện Biên để giới thiệu, phục vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines

Ngày 29.9, tại Cảng hàng không Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức lễ bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc ca để giới thiệu, phục vụ trên các chuyến bay của hãng.

Trong đợt này, tỉnh Điện Biên bàn giao 400kg nhân hạt mắc ca sấy mộc, đóng gói theo quy cách 100g/gói, tương ứng 4.000 gói, bảo đảm quy cách kỹ thuật đã được Vietnam Airlines xác nhận. Sản phẩm được lựa chọn là mắc ca Việt Hà, sản phẩm OCOP của xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Theo phương án khai thác, mắc ca sẽ được phục vụ hành khách hạng thương gia trên các chuyến bay quốc tế có thời gian bay trên 3 giờ, xuất phát từ Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Việc bố trí cụ thể thực hiện theo kế hoạch của Vietnam Airlines.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức bàn giao sản phẩm mắc ca Điện Biên cho Vietnam Airlines

Cùng với việc đưa vào thực đơn trên máy bay, mắc ca Tuần Giáo còn được giới thiệu trên tạp chí Heritage, hệ thống giải trí trên máy bay, website và các nền tảng mạng xã hội của hãng.

Sự kết hợp giữa trải nghiệm sản phẩm và các kênh truyền thông tạo thêm cơ hội quảng bá thương hiệu mắc ca, đồng thời giới thiệu hình ảnh, du lịch Điện Biên đến hành khách.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương nhấn mạnh, Điện Biên xác định mắc ca và cà phê là những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có tiềm năng tạo giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển vùng sản xuất phải gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường.

Việc đưa mắc ca lên các chuyến bay của Vietnam Airlines cụ thể hóa định hướng này trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Từ sản phẩm mắc ca, Điện Biên kỳ vọng tiếp tục giới thiệu cà phê cùng các nông sản đặc trưng khác qua hệ thống khách hàng và những kênh phù hợp của Vietnam Airlines, từng bước mở rộng thị trường, hình thành liên kết tiêu thụ ổn định, lâu dài.

Sản phẩm mắc ca Việt Hà, xã Tuần Giáo trưng bày tại chương trình

Hiện Điện Biên có trên 19.000ha mắc ca, trong đó hơn 3.500ha đã cho sản phẩm, sản lượng trên 3.500 tấn. Gắn với vùng nguyên liệu, tỉnh Điện Biên đã hình thành 7 cơ sở chế biến, có 10 sản phẩm OCOP 3 sao, 2 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và 1 mã số vùng trồng.

Riêng tại xã Tuần Giáo, 8 trong tổng số 17 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao, 4 sao là mắc ca. Được người tiêu dùng đánh giá có hương vị đặc trưng, ngọt nhẹ, béo ngậy, mắc ca Tuần Giáo có lợi thế để phát triển sản phẩm chế biến mang thương hiệu địa phương.

400kg nhân hạt mắc ca Điện Biên sấy mộc, tương ứng 4.000 gói, được bàn giao cho Vietnam Airlines để phục vụ hành khách

Khai thác lợi thế này, cấp ủy, chính quyền xã Tuần Giáo chú trọng hỗ trợ các chủ thể đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, gắn với sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ.

Việc mắc ca Việt Hà được lựa chọn phục vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines mở ra cơ hội đưa sản phẩm Tuần Giáo tiếp cận khách hàng trong và ngoài nước.

Dự kiến đến năm 2030, Điện Biên phấn đấu hình thành khoảng 40.000ha mắc ca. Cùng với mở rộng vùng trồng, việc phát triển chế biến và kết nối thị trường qua các kênh như hàng không được kỳ vọng sẽ nâng giá trị sản phẩm, từng bước tạo đầu ra ổn định cho người trồng mắc ca.